نجح مروان عطية لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في حجز مكانة كبيرة في قلوب الجماهير الحمراء خلال الفترة الماضية، في ظل المستويات الكبيرة، التي يقدمها اللاعب في الفترة الماضية.

وبات عطية خلال السنوات الماضية، أحد الركائز الأساسية في تشكيل المارد الأحمر ومنتخب مصر، مما جعله واحدا من أبرز اللاعبين الذين يتمتعون باهتمام جماهير كبير، من جانب الجماهير وبالأخص جماهير القلعة الحمراء.

وكان مروان عطية احتفل منذ عدة أشهر، بافتتاح مشروعه الخاص رفقة شقيقه شريف، وهو مشروع يتمثل في معرض لحماية السيارات تحت مسمى "جونسون"، مع إعلان نجم الأهلي عن هذا المشروع رفقة شقيقه، بدأ الكثيرون يبحثون عن أبرز المعلومات الخاصة بعائلة مروان عطية.

أبرز المعلومات عن عائلة مروان عطية

ويبلغ عطية من العمر 27 عاما، فهو من مواليد 12 أغسطس 1998، بكفر الدوار التابعة لمحافظة البحيرة.

ولم يعتاد صاحب ال 27 عاما الظهور بشكل مستمر، رفقة عائلته وبشكل خاص مع والده ووالدته وأشقائه، وهو ما يجعل المعلومات المتوفرة عنهم غير كثيرة.

وعلى الرغم من قلة المعلومات عن عائلة مروان عطية، إلا أنه لديه شقيق يدعى شريف وهو الأخ الأكبر لنجم الأهلي ولعل هو اشهر أفراد عائلة مروان، لكونه يظهر بجانب شقيقه باستمرار.

ويرتبط مروان بعلاقة قوية مع شقيقه الأكبر شريف، حيث قال الأخير في تصريحات تليفزيونية سابقة، مروان بالنسبة مش أخويا الصغير بس، ده ابني وأنا وراه دايما حتى لو راح آخر الدنيا.

وكان والد مروان عطية رحل عن عالمنا، في يوليو من عام 2023، وفي تصريحات سابقة أكد نجم وسط الأهلي، أن وفاة والده أثرت عليه بشكل كبير، خاصة وأنه كان الداعم الأول بالنسبة له باستمرار.

مروان عطية وزوجته

واحتفل نجم وسط الأهلي ومنتخب مصر، بحفل زفافه في يوليو من العام الماضي 2024، على فتاة تدعى سلمى صقر، في حفل شهد حضور العديد من نجوم النادي الأهلي والكرة المصرية.

وفي 29 يوليو من العام الجاري 2025، رزق عطية بمولودته الأولى واسماها ألما.

