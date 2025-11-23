مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
17:00

الجونة

الكونفيدرالية الأفريقية

المصري

- -
18:00

كايزر تشيفز

الكونفيدرالية الأفريقية

الزمالك

- -
21:00

زيسكو

الدوري الإنجليزي

أرسنال

- -
18:30

توتنهام هوتسبر

جميع المباريات

إعلان

تريزيجيه يوجه رسالة خاصة إلى أحمد سيد زيزو

كتب : مصراوي

05:30 ص 23/11/2025
  • عرض 9 صورة
  • عرض 9 صورة
    محمود حسن تريزيجيه
  • عرض 9 صورة
    محمود حسن تريزيجيه
  • عرض 9 صورة
    اللاعب محمود تريزيجيه
  • عرض 9 صورة
    زيزو
  • عرض 9 صورة
    زيزو وامام عاشور
  • عرض 9 صورة
    زيزو
  • عرض 9 صورة
    زيزو
  • عرض 9 صورة
    زيزو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

وجه محمود حسن تريزيجيه نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة خاصة إلى زميله بالفريق أحمد سيد زيزو، بعد مباراة الفريق أمس أمام شبيبة القبائل بدوري الأبطال.

ونشر تريزيجيه صورة له رفقة زيزو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق "مستر أسيست"، في إشارة إلى مساهمات زيزو المستمرة مع الأهلي في المباريات الأخيرة.

وكان الأهلي تمكن، من تحقيق الفوز أمس على حساب نظيره، شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت مباراة الأمس تألق محمود تريزيجيه، الذي نجح في تسجيل ثنائية في اللقاء، الذي انتهى برباعية لصالح المارد الأحمر.

والجدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من: "شبيبة القبائل الجزائري، الجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني".

أقرأ أيضًا:
حقيقة معاقبة الزمالك لشيكو بانزا بعد تأخر عودته لوفاة شقيقه
"مختلف".. خالد الغندور يعلق على عودة إمام عاشور للمشاركة مع الأهلي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

محمود تريزيجيه النادي الأهلي الأهلي وشبيبة القبائل دوري أبطال أفريقيا

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
مصدر بـ"الكهرباء": إرجاء تنفيذ مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر
أجواء فنزويلا خالية من حركة الطيران وسط مخاوف من التصعيد العسكري
لماذا نشعر كل شتاء أن هذا العام هو الأسوأ؟.. متحدث الصحة يكشف السبب
أمطار رعدية بهذه المناطق.. الأرصاد تكشف حالة الطقس المتوقعة اليوم