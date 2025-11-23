تريزيجيه يوجه رسالة خاصة إلى أحمد سيد زيزو

وجه محمود حسن تريزيجيه نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، رسالة خاصة إلى زميله بالفريق أحمد سيد زيزو، بعد مباراة الفريق أمس أمام شبيبة القبائل بدوري الأبطال.

ونشر تريزيجيه صورة له رفقة زيزو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق "مستر أسيست"، في إشارة إلى مساهمات زيزو المستمرة مع الأهلي في المباريات الأخيرة.

وكان الأهلي تمكن، من تحقيق الفوز أمس على حساب نظيره، شبيبة القبائل الجزائري، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف واحد، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وشهدت مباراة الأمس تألق محمود تريزيجيه، الذي نجح في تسجيل ثنائية في اللقاء، الذي انتهى برباعية لصالح المارد الأحمر.

والجدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في المجموعة الثانية ببطولة دوري أبطال أفريقيا، رفقة كلا من: "شبيبة القبائل الجزائري، الجيش الملكي المغربي ويانج أفريكانز التنزاني".

