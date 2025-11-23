مباريات الأمس
5 صور لاحتفال شريف إكرامي بعيد ميلاد نجله

كتب : مصراوي

05:27 ص 23/11/2025
  عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    شريف إكرامي (3) (1)
  • عرض 5 صورة
    شريف إكرامي (4) (1)
  • عرض 5 صورة
    شريف إكرامي (1) (1)
  • عرض 5 صورة
    شريف إكرامي

احتفل شريف إكرامي حارس مرمى نادي بيراميدز الحالي والأهلي السابق، بعيد ميلاده نجله أمس، من خلال مجموعة من الصور لهما معا.

ونشر إكرامي عبر حسابه الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور له رفقة نجله للاحتفال بعيد ميلاده، وكتب: "كل سنة وانت ابني، اللي بقى صاحب وحبيب وحتة مني مش هتتكرر".

كما نشر إكرامي صورة آخرى رفقة نجله وكتب: "كل سنة وانت السيرة الحلوة اللي بعدي والراجل اللي بتمنى يبقى أحسن مني".

وفي سياق متصل كان نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق خالد الغندور، أكد في تصريحات تليفزيونية، أن إكرامي سيعلن اعتزاله كرة القدم، بنهاية الموسم الحالي وسيتولى أحد المناصب الإدارية داخل نادي بيراميدز.

والجدير بالذكر أن صاحب ال42 عاما، كان قد انتقل إلى فريق بيراميدز في يناير من عام 2020، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الأهلي.

شريف إكرامي نجل شريف إكرامي أبناء شريف إكرامي نادي بيراميدز

