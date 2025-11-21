مباريات الأمس
4 صور من مران بيراميدز الاحتفالي بجوائز أفريقيا

كتب : نهي خورشيد

10:42 م 21/11/2025
  عرض 4 صورة
  عرض 4 صورة
    مران بيراميدز الاحتفالي بجوائز أفريقيا (2)_2
  عرض 4 صورة
    مران بيراميدز الاحتفالي بجوائز أفريقيا (1)_1
  عرض 4 صورة
    مران بيراميدز الاحتفالي بجوائز أفريقيا (3)_3

احتفل نادي بيراميدز مساء اليوم الجمعة، بتتويجه بلقب أفضل نادٍ في القارة لعام 2025، إلى جانب تكريم هدافه الدولي الكونجولي فيستون ماييلي بفوزه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا، وذلك قبل انطلاق المران الأخير استعداداً لمواجهة ريفرز يونايتد النيجيري في دوري أبطال أفريقيا.

وشارك المهندس ممدوح عيد رئيس نادي بيراميدز، في الاحتفال الذي جمع جميع عناصر المنظومة من لاعبين وجهاز فني وإداري، مشيداً بالإنجاز الجماعي والفردي الذي وضع بيراميدز على قمة كرة القدم الأفريقية.

ومن المقرر أن يستضيف الفريق الكروي بنادي بيراميدز نظيره ريفرز يونايتد، مساء غداً السبت على استاد الدفاع الجوي، ضمن الجولة الأولى لدور المجموعات من البطولة القارية ، والمقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

