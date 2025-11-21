15 نجما رحلوا عن الأهلي والزمالك واختفوا عن الأضواء

قدمت إدارة نادي الزمالك برئاسة الكابتن حسين لبيب مجموعة من المواقف الإنسانية تجاه أسرة النجم الراحل محمد صبري لاعب الأبيض الأسبق الذي توفي إثر حادث سير مأساوي في التجمع الخامس.

7 مواقف إنسانية من الزمالك لأسرة الراحل محمد صبري

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية مواقف القلعة البيضاء بعد وفاة محمد صبري..

1- بدأ الزمالك أولى خطواته بإعلان إقامة عزاء رسمي للراحل يوم الأحد المقبل بمسجد الحامدية الشاذلية، لإتاحة الفرصة لأسرة الكرة المصرية والجماهير ونجوم الكرة في تقديم واجب العزاء.

2- قررت الإدارة صرف معاش شهري ثابت لأسرة محمد صبري.

3-كما اتفقت إدارة النادي مع قناة الزمالك على الالتزام بصرف راتب الراحل حتى نهاية التعاقد.

4- حرص إدارة الزمالك على إعلان حالة الحداد داخل النادي لمدة ثلاثة أيام.

5- تلقى الزمالك موافقة من "الكاف" على تنظيم مظاهر تكريم مميزة خلال مواجهة زيسكو المقبلة بكأس الكونفدرالية، تشمل دقيقة حداد، عرض صور الراحل على الشاشات، ارتداء قمصان تحمل اسمه أثناء الإحماء، واعتماد الشارات السوداء طوال اللقاء.

6- أنهت قطاعات الكرة إجراءات انضمام آدم محمد صبري لفريق 2010، وشقيقه آسر لفريق 2012، على أن يتم قيدهما بداية ديسمبر المقبل.

7- واختتم النادي دعم الأسرة بتعيين رولا ابنة الراحل، مذيعة في راديو صوت الزمالك.