تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من حفل خطوبة الدولي المصري عمر مرموش نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي مانشستر سيتي الإنجليزي.

حفل خطوبة عمر مرموش نجم مانشستر سيتي

وظهر عمر مرموش خلال المقطع وهو يرقص مع خطيبته على أنغام أغنية فستانك الأبيض لحسين الجسمي، في اجواء عائلية خاصة.

وكان مرموش غاب عن مواجهة مصر الأول أمام أوزبكستان بعد حصوله على موافقة رسمية من الجهاز الفني للاحتفال بخطوبته على صديقته جيلان الجباس في مدينة أسوان، وذلك خلال معسكر الفراعنة السابق بشهر نوفمبر الجاري.

وفي سياق متصل، شارك مرموش مع المان سيتي حتى الآن وخلال الموسم الحالي في 12 مباراة بمختلف المسابقات سجل خلالها هدف وصنع آخر.