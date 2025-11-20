15 صورة ترصد علاقة عصام صاصا بنجوم الأهلي والزمالك

بعد البيت الأبيض.. 23 صورة لـ ظهور جورجينا رودريجز مع رونالدو في مناسبات

"بعد تصريحاته عن الخطيب".. 13 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة ربيع ياسين

يرتبط مغني المهرجانات عصام صاصا بعلاقة قوية، مع عدد من نجوم كرة القدم المصرية، على رأسهم نجم الأهلي ومنتخب مصر إمام عاشور.

ويعد صاصا من أبرز مطربي المهرجانات في مصر خلال السنوات الماضية، الذين اكتسبوا شعبية كبيرة من قبل المصريين وبالأخص بين فئة الشباب، ما زاد هذه الشعبية ظهوره المستمر مع عدد من نجوم الكرة.

وظهر عصام صاصا في أكثر من مناسبة رفقة ثنائي منتخب مصر إمام عاشور وأحمد فتوح، في لقطات مختلفة تظهر العلاقة القوية التي تجمع بينهما.

وكان آخر ظهور يجمع بين الثلاثي إمام عاشور، أحمد فتوح عصام صاصا، كان منذ عدة أشهر، خلال ظهور الثلاثي معا في حديقة إحدى المنازل يلعبون كرة القدم معا.

وخطف عاشور في هذه اللقطة الأنظار بشكل كبير، حيث مرر عاشور الكرة بين قدم صاصا في لقطة نالت الكثير من التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي.

وحرص أحمد فتوح نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر في سبتمبر الماضي، على تهنئة صاصا بمناسبة عيد ميلاده، حيث كتب "كل سنة وانت طيب يا اخويا".

كما حرص عصام صاصا على التواجد في حفل خطوبة شقيقة أحمد فتوح، الذي أقيم في يوليو الماضي 2025.

أقرأ أيضًا:

استثمار رياضي عابر للقارات.. ماذا قال تركي آل الشيخ بعد لقائه الشيخ منصور بن زايد؟

"ضغط هائل".. أحد أعضاء الجهاز الفني للأهلي يعلن رحيله عن الفريق