10 صور للاعبة السورية إيمان علي في حفل جوائز الكاف

كتب - يوسف محمد:

03:57 ص 20/11/2025
خطفت اللاعبة السورية إيمان علي ديب، الأنظار أمس الأربعاء 19 نوفمبر، بعد حضورها حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2025.

وشاركت إيمان علي ديب، مجموعة من الصور لها عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجدها في المغرب مرتدية الزي المغربي.

وأقيم حفل جوائز الأفضل في القارة الأفريقي، أمس الأربعاء 19 نوفمبر 2025 بالرباط، بمشاركة العديد من نجوم وأساطير الكرة الأفريقية.

وتعد إيمان ديب من أشهر صانعي المحتوى، إذ أنها تحرص دائما على المشاركة في الأحداث الرياضية الكبيرة، كما أنها تعرف نفسها على "إنستجرام بكونها لاعبة كرة قدم.

وتمتلك إيمان علي ديب مليون 700 ألف متابع على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تحرص على مشاركة العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بها وهى تستعرض مهاراتها في كرة القدم.

إيمان علي ديب صانعة المحتوى إيمان علي ديب جوائز الأفضل في أفريقيا حفل جوائز الأفضل

