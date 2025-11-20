10 صور للاعبة السورية إيمان علي في حفل جوائز الكاف

بعد البيت الأبيض.. 23 صورة لـ ظهور جورجينا رودريجز مع رونالدو في مناسبات

خطفت اللاعبة السورية إيمان علي ديب، الأنظار أمس الأربعاء 19 نوفمبر، بعد حضورها حفل توزيع جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2025.

وشاركت إيمان علي ديب، مجموعة من الصور لها عبر حسابها الرسمي، على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، خلال تواجدها في المغرب مرتدية الزي المغربي.

وأقيم حفل جوائز الأفضل في القارة الأفريقي، أمس الأربعاء 19 نوفمبر 2025 بالرباط، بمشاركة العديد من نجوم وأساطير الكرة الأفريقية.

وتعد إيمان ديب من أشهر صانعي المحتوى، إذ أنها تحرص دائما على المشاركة في الأحداث الرياضية الكبيرة، كما أنها تعرف نفسها على "إنستجرام بكونها لاعبة كرة قدم.

وتمتلك إيمان علي ديب مليون 700 ألف متابع على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تحرص على مشاركة العديد من مقاطع الفيديو الخاصة بها وهى تستعرض مهاراتها في كرة القدم.

