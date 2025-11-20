بعد البيت الأبيض.. 23 صورة لـ ظهور جورجينا رودريجز مع رونالدو في مناسبات

"بعد تصريحاته عن الخطيب".. 13 صورة وأبرز المعلومات عن عائلة ربيع ياسين

ظهر نجم منتخب مصر والأهلي والزمالك السابق أحمد حسن، أمس الأربعاء 19 نوفمبر الجاري، في حفل الاتحاد الأفريقي لتوزيع جوائز الأفضل في عام 2025.

وتواجد حسن رفقة مجموعة من أساطير الكرة الأفريقية، في الحفل الذي أقيم في مدينة الرباط المغربية، التي تم خلالها تتويج المغربي أشرف حكيمي بجائزة أفضل لاعب في القارة السمراء.

وجاء حضور حسن في الحفل، بدعوة من قبل الاتحاد الأفريقي "كاف"، باعتباره واحدا من أفضل اللاعبين في تاريخ القارة السمراء، خاصة في ظل كثرة البطولات التي حققها العميد في بطولة أمم أفريقيا.

ويعد حسن هو أكثر لاعب في تاريخ القارة السمراء تحقيقا للقب بطولة أمم أفريقيا، حيث توج باللقب أعوام: "1998، 2006، 2008 و2010"، معادلا عصام الحضري حارس الفراعنة السابق صاحب الـ 4 ألقاب أيضًا.

والجماهيرية والشعبية الكبيرة التي يتمتع بها حسن، جعلة أخباره مصدر اهتمام كبير للجماهير في كل أنحاء أفريقيا وليس داخل مصر فقط، لذا فدائما ما يبحث الكثيرون عن الجانب الآخر في حياة النجم المصري وهو الجانب العائلي.

والجانب الرياضي في حياة أحمد حسن غني عن التعريف، فالعميد يعد أحد أفضل اللاعبين في تاريخ مصر وأفريقيا، إلا أن العديد من الجماهير لا يعرفون الكثير عن الحياة الشخصية لقائد الفراعنة السابق.

أبرز المعلومات عن عائلة أحمد حسن

وزوجة أحمد حسن تدعى صوفيا، احتفلا بزفافهما في عام 1999، ويحرص العميد دائما على جعل زوجته بعيدة عن الأضواء إذا أنها لا تظهر كثيرا في المناسبات المختلفة.

ولدى حسن ثلاثة أبناء، ولدين وبنت وهم: "الحبيب أحمد حسن، حسن أحمد حسن وملك أحمد حسن".

ويبلغ الحبيب أحمد حسن الشهير ب "بيبو"، من العمر 23 عاما فهو من مواليد يناير 2002، يطمح بيبو أن يسير على خطى والده في كرة القدم، إذا يمارس الحبيب كرة القدم على المستوى الاحترافي.

وسبق لبيبو أحمد حسن، اللعب لصفوف العديد من الأندية، مثل: "نجوم المستقبل، أف سي مصر، نادي زيد، المقاولون العرب"، يلعب حاليا نجل أسطورة الكرة المصرية في صفوف فريق سموحة السكندري.

وعلى عكس والده وشقيقه الأصغر، اختار حسن أحمد حسن الأبن الأكبر للعميد، طريقا آخر بعيدا عن كرة القدم، إذ يعمل كابتن طيار.

وملك تعد هى الابنة الصغرى للعميد، وهى التي يحرص العميد دائما على الظهور رفتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

أقرأ أيضًا:

"خلال 10 أيام".. خالد جلال يكشف تفاصيل إقامة مباراة خيرية لصالح أسرة محمد صبري

"لم أكن مستعدا".. ريبيرو يكشف تفاصيل رحيله عن الأهلي