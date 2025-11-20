مباريات الأمس
20 صورة ترصد قصة تعارف شيكابالا وزوجته

كتب : مصراوي

09:00 ص 20/11/2025
شارك محمود شيكابالا، لاعب الزمالك السابق، في تقديم الحدث الأبرز بالقارة السمراء، وهو حفل جوائز الأفضل في أفريقيا لعام 2025، ولا تعد هذه الفعالية الوحيدة التي يشارك فيها شيكابالا بعد اعتزاله كرة القدم، إذ أنه وقع عقدا لتحليل المباريات في برنامج "الكورة مع فايق".

وفي الحلقة التي أعلن فيها شيكابالا اعتزاله كرة القدم، قال ممدوح عباس، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق، إن زوجة شيكابالا، نظمت ورتبت حياته.

قصة تعارف شيكابالا وزوجته

في عام 2017، أعلن شيكابالا خطبته من فتاة مصرية تحمل الجنسية الكندية، تدعى سارة، وبعد عام احتفلا بزفافهما، ورزقا بطفلين، آدم ونوح.

وقال شيكابالا عن اللقاء الأول بينهما في أحد اللقاءات المتلفزة: "تعرفت على سارة بالصدفة، هي كانت تعيش في كندا ولا تأتي إلى مصر إلا كل ثلاث أو أربع سنوات. جاءت لزيارة صديقها في مصر، الذي كان يخطط للزواج من صديقتها، وكنت الشخص المتاح لأخذها من المطار، لكنني اشترطت أن أرى صورتها أولًا. قلت لهم: سأحضرها وسأتزوجها. وبعد أن قابلتها لأول مرة، لم أتحدث طوال الرحلة، ولم تكن تعرف من أكون".

دور زوجة شيكابالا في حياته

اعترف شيكابالا بتغيير سلوكه منذ دخول سارة زوجته حياته، وقال في لقاء سابق، إن حياته أصبحت أكثر هدوءًا، كما أنها ساهمت في المحافظة على نظامه الغذائي.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

شيكابالا وزوجته شيكابالا زوجة شيكابالا الزمالك

