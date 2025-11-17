مباريات الأمس
زوجة محمد النني الثانية تشارك متابعيها 5 صور شخصية

كتب : مصراوي

10:21 م 17/11/2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    البلوجر المغربية حنان (1) (1)
  • عرض 6 صورة
    البلوجر المغربية حنان (2) (1)
  • عرض 6 صورة
    منشور زوجة محمد النني الثانية (1) (1)
  • عرض 6 صورة
    منشور زوجة محمد النني الثانية (2) (1)
  • عرض 6 صورة
    زوجة محمد النني الثانية (1) (1)

شاركت البلوجر المغربية حنان زوجة نجم الجزيرة الإماراتي ومنتخب مصر محمد النني، متابعيها على مواقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، مجموعة من الصور الشخصية لها.

ونشر حنان عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، مجموعة من الصور لها خلال تواجدها في أحد المطاعم.

وتعيش البلوجر المغربية حنان رفقة زوجها محمد النني، في دولة الإمارات، حيث يلعب النني في صفوف فريق الجزيرة الإماراتي، الذي انتقل له من قبل أرسنال الإنجليزي.

أرقام محمد النني مع الجزيرة الإماراتي

وكان صاحب الـ 33 عاما انضم إلى فريق الجزيرة الإماراتي، في يوليو من العام الماضي 2024، قادما من فريق أرسنال الإنجليزي، في صفقة انتقال حر بعد نهاية تعاقده مع الفريق.

وخاض النني رفقة فريق الجزيرة الإماراتي 39 مباراة بمختلف البطولات، منذ الانضمام إلى الفريق، نجح في تسجيل هدف وحيد وتقدم 3 تمريرات حاسمة.

وخلال الموسم الحالي، ظهر النني في 6 مباريات فقط بكل البطولات، لم يسجل أو يصنع خلالهم أي هدف.

أبرز المعلومات عن زوجة النني الثانية

وزوجة محمد النني الثانية هى بلوجر مغربية تدعى حنان، لديها الكثير من المشروعات الخاصة بها وأغلبها ترتبط بعالم الموضة، مثل علامتها التجارية الخاصة "لمسة مراكش".

وتمتلك حنان عدد كبير من المتابعين على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، الذي بلغ عددهم أكثر من 46 ألف متابع.

والجدير بالذكر أن محمد النني كان احتفل بزفافه على البلوجر المغربية حنان، في 10 أكتوبر من العام الماضي 2024، إلا أن الموضوع انتشر بشكل كبير خلال الأشهر الماضية.

