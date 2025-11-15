تعرض الوسط الرياضي المصري لصدمة قوية صباح أمس الجمعة، بإعلان خبر وفاة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق محمد صبري، الذي رحل عن عالمنا إثر حادث سير.

وفاة محمد صبري لاعب الزمالك

وتعرض صبري لحادث سير مروع صباح أمس الجمعة، في منطقة التجمع الخامس، ليرحل عن عالمنا بعمر 51 عاما، بعد مسيرة مليئة بالإنجازات رفقة الفارس الأبيض وحب كبير من كل متابعي الكرة المصرية.

ويتمتع الراحل محمد صبري بجماهيرية وشعبية كبيرة، خاصة من قبل جماهير نادي الزمالك وهو ما ظهر عن طريق حالة الحزن الكبيرة التي سيطرت على الجميع بعد إعلان خبر وفاته.

ورحل صبري عن عالمنا، تاركا ورائه إرثا كبيرا في كرة القدم المصرية، بالإضافة إلى أن رحل وترك أبنائه وزوجته، الذين كان صبري بالنسبة لهم هو السند في الحياة.

أبرز المعلومات عن عائلة محمد صبري لاعب الزمالك

وبالنظر إلى عائلة محمد صبري، فإننا نجد أنه متزوج ويمتلك 5 أبناء، من بينهم ولدين يمارسان كرة القدم، يأمل الكثير من المتابعين أن يصبح الثنائي خليفة لصبري في الملاعب.

ويمارس الثنائي آدم محمد صبري وشقيقه آسر، كرة القدم في صفوف قطاع الناشئين بنادي السكة الحديد، إلا أن نادي الزمالك أعلن في وقت سابق من اليوم، أنه سيتم التواصل مع إدارة السكة الحديد لضم الثنائي إلى صفوف الفارس الأبيض، تكريما لوالهما الراحل.

رسالة مؤثرة من نجل محمد صبري

وكتب آسر محمد صبري منذ ساعات قليلة رسالة لوالده، عبر حسابه الرسمي على "فيس بوك"، جاء نصها كالتالي: "هبقى زيك إن شاء الله يا بابا، أنت وأنا وكله عارف إنك زملكاوي، كنت بتوديني الاستاد، بتحفظني أغاني الزمالك، بنتفرج على الماتش مع بعض وانت بتقولي احنا على الحلوة والمرة معاه".

وأضاف: "حلمك تشوفني أحسن لعيب في مصر، إن شاء الله هوفي كلامك ليا وكل مصر بتحبك، وأنا بدعيلك من قلبي علشان انت أحسن وأحن أب ولعيب في العالم، سلام يا بابا بس السلام ده مش معناه إن أنا أنساك".

وتابع: "معناه إنك محطوط في قلبي وجسدي، بدعيلك وأنا عارف إنك مستريح وشايفني بس انت في مكان أحسن بكتير، وإن شاء الله في الجنة، أنا عمري ما أنساك أبدا ومش هنسى كلامك، إن انت وأخواتك ملكوش غير بعض".

