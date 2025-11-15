"قصص متفوتكش".. تكفل الزمالك بأبناء صبري.. وطلب من شيكابالا للمسؤولين

"سايب ورث لعائلتي".. ماذا قال محمد صبري قبل وفاته عن نادي الزمالك؟

شهدت الساحة الرياضية العديد من الأحداث، خلال الساعات الماضية، قد يكون فاتك بعضها، أبرزها تكفل الزمالك بأبناء محمد صبري، وطلب من شيكابالا للمسؤولين.

ونشر موقع مصراوي عددا من الأخبار، خلال الساعات القليلة الماضية، نعرض لكم أهمها:

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع هزيمة منتخب مصر أمام أوزباكستان؟ (كوميك)

تلقى المنتخب المصري هزيمة مفاجأة اليوم أمام نظيره منتخب أوزاكستان، بنتيجة هدفين دون مقابل، في نصف نهائي بطولة كأس العين الدولية الودية.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"سايب ورث لعائلتي".. ماذا قال محمد صبري قبل وفاته عن نادي الزمالك؟

تلقى كل محبي الرياضة المصرية صباح اليوم الجمعة الموافق 14 نوفمبر الجاري، خبرا صادما بوفاة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق محمد صبري.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"باكيًا".. أسامة نبيه يكشف تفاصيل المكالمة الأخيرة له مع الراحل محمد صبري

أعرب أسامة نبيه، لاعب الزمالك ومنتخب مصر السابق، عن حزنه الشديد وتأثره بوفاة صديق عمره محمد صبري، صباح اليوم الجمعة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"مصارعة وغناء".. العمل مستمر داخل الزمالك رغم إعلان الحداد على محمد صبري

وسط الأجواء الصعبة التي تعيشها الكرة المصرية، منذ إعلان خبر وفاة محمد صبري، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق أمس الجمعة، تفاجأ العديد من الجماهير بخبر وجود حفل غنائي داخل الفارس الأبيض، على الرغم من إعلان النادي حالة الحداد.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

طلب خاص من محمود شيكابالا للمسؤولين عن الكرة المصرية

أكد محمود عبد الرازق شيكابالا نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، على ضرورة إقامة مباريات ودية خيرية بين الأهلي والزمالك، خلال الفترة المقبلة، يعود العائد الخاص بها للرياضيين.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"آخرهم صبري".. 5 لاعبين مصريين توفوا في حوادث سير

تلقى الوسط الرياضي المصري، صباح أمس الجمعة الموافق 14 نوفمبر الجاري، صدمة كبيرة، بعد انتشار خبر وفاة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق محمد صبري، إثر حادث سير.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

10 صورة وأبرز المعلومات عن زوجة جمال حمزة نجم الزمالك السابق

خطفت جهاد عرابي زوجة نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق جمال حمزة، الأنظار بشكل كبير خلال الساعات الماضية، بعد ظهورها رفقة زوجها في إحدى المناسبات.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.

"أولاده أولادنا وسنكرمه".. مسؤول الزمالك يكشف تحركاتهم بعد وفاة محمد صبري

كشف هشام نصر، نائب رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، عن تحركاتهم لتكريم نجم الفريق السابق محمد صبري الذي وافته المنية يوم أمس الجمعة في حادث سير.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا.