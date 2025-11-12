3 صور لظهور إمام عاشور رفقة لاعب بيراميدز في الإمارات

من هي الفتاة التي خطفت الأنظار بجانب عمر مرموش؟

ظهر إمام عاشور نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر، رفقة لاعب وسط نادي بيراميدز محمد رضا بوبو، خلال قضاء إجازاتها في دولة الإمارات.

ونشر بوبو عبر حسابه الرسمي على إنستجرام صورة له رفقة إمام عاشور، خلال تواجدهما معا في الإمارات، خلال قضاء الثنائي إجازتهما، خاصة في ظل عدم تواجد الثنائي في قائمة منتخب مصر لمعسكر نوفمبر الجاري.

ويغيب إمام عاشور عن قائمة منتخب مصر، المشاركة في بطولة العين الدولية الودية بالإمارات، نظرا لعدم مشاركته مع الأهلي خلال الفترة الماضية، بعد تعرضه للإصابة بفيروس A.

وكان إمام عاشور تواجد ضمن قائمة المارد الأحمر في بطولة كأس السوبر الأخيرة التي توج بها الفريق بعد الفوز على الزمالك في المباراة النهائية، لكنه لم يشارك لعدم اكتمال جاهزيته.

ويذكر أن المدير الفني للنادي الأهلي ياس توروب، منح لاعبي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، راحة من التدريبات الجماعية لمدة 5 أيام، بعد التتويج بلقب كأس السوبر المصري.

