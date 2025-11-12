قبل مباراة المنتخب الودية.. مصطفى محمد يظهر مع نجم الأهلي في الجيم

نشر مصطفى محمد، لاعب فريق نانت الفرنسي، عبر حسابه الرسمي على موقع الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جمعته بزميله طاهر محمد طاهر، لاعب النادي الأهلي.

وظهر الثنائي في الصورة، التي نشرها مصطفى محمد عبر خاصية "الستوري"، أثناء تواجدهما في صالة الجيم خلال أداء التمارين استعدادًا للمشاركة في بطولة الإمارات الودية.

ومن المقرر أن يخوض منتخب مصر أولى مبارياته في البطولة يوم الجمعة الموافق 14 فبراير، أمام منتخب أوزبكستان، في تمام الساعة السادسة مساءً، على ملعب هزاع بن زايد بمدينة العين الإماراتية.

وتنطلق منافسات البطولة الودية في الإمارات بمشاركة أربعة منتخبات هي: مصر، أوزبكستان، الرأس الأخضر، وإيران، وتُقام خلال الفترة من 13 حتى 18 نوفمبر بمدينة العين.







