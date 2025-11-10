"قصص متفوتكش".. زيزو يثير الجدل.. وقرارات عاجلة من منتخب مصر بعد السوبر

"كالعادة".. أول تعليق من شوبير على تتويج الأهلي بكأس السوبر المصري

تعليق مفاجيء من زوجة محمد عواد على هدف بن شرقي في الزمالك

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث تجاهل زيزو مصافحة هشام نصر نائب رئيس نادي الزمالك والذي كان متواجدا على منصة التتويج بالسوبر المصري، بينما قرر حسام حسن مدرب منتخب مصر استبعاد ثنائي من القائمة بسبب الإصابة.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز 10 قصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

"مع هشام نصر".. زيزو يثير الجدل بهذا التصرف بعد نهاية مباراة السوبر (فيديو)

أثار أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، حالة واسعة من الجدل، خلال تسلمه ميدالية التتويج بلقب بطولة كأس السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك اليوم..

قرار عاجل من منتخب مصر باستدعاء ثنائي الأهلي والزمالك.. ما السبب؟

أكد إبراهيم حسن مدير منتخب مصر الأول لكرة القدم أنه تقرر استدعاء الثنائي طاهر محمد طاهر ونبيل دونجا لمعسكر شهر نوفمبر بعد تأكد إصابة الثنائي إبراهيم عادل ومهند لاشين و صعوبة لحاقهما بالمعسكر. (وفقا للموقع الرسمي للاتحاد).

أول قرار من مدرب الأهلي بعد الفوز بكأس السوبر

سافر ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى الدنمارك رفقة جهازه المعاون لقضاء فترة إجازة قصيرة، على أن يعود إلى القاهرة لمواصلة التحضير للمرحلة المقبلة..

"ملقى على الأرض".. لقطة طريفة لأحمد سيد زيزو في نهائي السوبر المصري

سيطر أحمد سيد زيزو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على أجواء مباراة القمة أمس الأحد، بين المارد الأحمر والزمالك، في إطار نهائي السوبر..

تغطية خاصة لتتويج الأهلي بكأس السوبر أمام الزمالك.. "لقطة مكررة لبنشرقي وتعليق مثير للغندور"

حسم الأهلي لقب النسخة المنصرمة من بطولة كأس السوبر بالفوز بهدفين نظيفين على نظيره الزمالك خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد..

3 بالعلامة الكاملة.. شادي محمد يقيم لاعبي الأهلي والزمالك بالأرقام عبر "مصراوي"

قيّم شادي محمد، النجم الأسبق للنادي الأهلي ومنتخب مصر، لاعبي المارد الأحمر والزمالك في مباراة نهائي كأس السوبر المصري التي أُقيمت في الإمارات. (التقييمات من 10).

بعد السوبر.. كم عدد بطولات الأهلي في تاريخه؟

توج الفريق الأول لكرة القدم للنادي الأهلي بكأس السوبر المصري، بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين على أرض الإمارات..

كيف تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع فوز الأهلي على الزمالك بالسوبر؟ (كوميك)

تمكن الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من تحقيق الفوز على حساب نظيره الزمالك، بنتيجة هدفين دون مقابل في اللقاء الذي جمع بينهما اليوم، ضمن نهائي السوبر المصري..

جوائز بطولة كأس السوبر المصري.. "هيمنة للأهلي وغياب للزمالك وبيراميدز"

انتهت النسخة الجارية من بطولة كأس السوبر المصري بتتويج الأهلي باللقب على حساب نظيره الزمالك بالفوز بهدفين نظيفين خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد..

تعليق مثير من الغندور على فوز الأهلي بكأس السوبر المصري

علق الإعلامي خالد الغندور على فوز الأهلي بكأس السوبر المصري على حساب الزمالك..