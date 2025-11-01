فريال أشرف تعلق على مشاركتها في العرض التقديمي للمتحف المصري الكبير

"لحظة فخر لا تُنسى".. فريدة عثمان تعلّق على مشاركتها في افتتاح المتحف المصري

عبّرت البطلة الأولمبية فريال أشرف، المتوَّجة بالميدالية الذهبية في الكاراتيه بأولمبياد طوكيو 2020، عن فخرها وسعادتها بالمشاركة في العرض التقديمي لحفل افتتاح المتحف المصري الكبير، الذي أُقيم مساء السبت بحضور عدد من قادة العالم.

وكتب فريال عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام":"فخورة جداً بمشاركتي في حدث استثنائي وتاريخي زي افتتاح المتحف المصري الكبير، الحدث اللي بيجسد عظمة حضارتنا اللي علمت العالم، ومعاني الفخر والانتماء اللي جوانا كمصريين".

وأضافت:"تحفة معمارية بتجمع بين الماضي المجيد والحاضر المشرف، وكل ركن فيه بيحكي قصة من قصص أجدادنا العظام".

وأتمت حديثه قائلة:"تجربة مميزة وسط رموز مصر الجميلة، وإن شاء الله تفضل بلدنا دايمًا فخر بين الأمم".