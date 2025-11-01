مباريات الأمس
ألمانيا تحت 17

44 43
21:15

مصر تحت 17

الدوري المصري

الإسماعيلي

2 1
20:00

كهرباء الإسماعيلية

الدوري الإنجليزي

نوتينجهام فورست

2 2
17:00

مانشستر يونايتد

الدوري الإنجليزي

بيرنلي

0 2
17:00

أرسنال

الدوري الإنجليزي

توتنهام هوتسبر

0 1
19:30

تشيلسي

الدوري الإنجليزي

ليفربول

2 0
22:00

أستون فيلا

"هالاند بزي الجوكر ودياز قرصان".. 7 صور ترصد حفل "الهالوين" لمانشستر سيتي

كتب : محمد القرش

08:21 م 01/11/2025
نظم نادي مانشستر سيتي حفل بمناسبة "الهالوين" أمس الجمعة، حيث جاء بعنوان "أعرف ما فعلته في الموسم الماضي".

وتم استقبال اللاعبين بمدخل على طراز السينما، وستائر حمراء، ولافتة كبيرة تعلن عن العرض المميز.

وفي الداخل، كان هناك أكوام من أجهزة التلفزيون القديمة تحت الأضواء الحمراء والزرقاء، بجانب ملصقات على الحائط كُتب عليها "مطلوب" وعليها صور لبيب جوارديولا وإيرلينج هالاند والعديد من لاعبي الفريق.

وكان المهاجم النرويجي محط الأنظار، حيث ظهر مرتديًا زي الجوكر، حيث ظهر بجانب زميلاه في الفريق، جون ستونز وتيجاني رايندرز، بزيين متطابقين، ببدلات أرجوانية، وطلاء أبيض على الوجه، وابتسامة الجوكر المميزة.

يُذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز السابع برصيد 16 نقطة في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز.

