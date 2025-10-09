رسالة خاصة من محمد النني للاعبي منتخب مصر بعد التأهل للمونديال

"بالأحضان وعلم مصر".. 7 صور من استقبال ابنة حسام حسن لوالدها بعد الصعود

وجه النجم المصري محمد النني لاعب وسط الجزيرة الإماراتي، رسالة خاصة إلى الشعب المصري ولاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني، بعد صعود الفراعنة للمونديال.

وضمن منتخب مصر، الصعود رسميا إلى بطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز أمس على حساب منتخب جيبوتي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، في التصفيات المؤهلة للمونديال.

وكتب النني عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الف مبروك للشعب المصري تكرار الإنجاز، الصعود لكأس العالم 2026، ألف مبروك رجال منتخب مصر والجهاز الفني".

وكان محمد النني شارك رفقة المنتخب المصري، في بطولة كأس العالم عام 2018، تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر آنذاك.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويلاقي المنتخب المصري نظيره منتخب غينيا بيساو، يوم الأحد المقبل الموافق 12 أكتوبر الجاري، في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

أقرأ أيضًا:

موعد مباراتي مصر وغانا في تصفيات أمم أفريقيا للسيدات

بشأن بيع النادي.. مانشستر يونايتد يرد على تركي آل الشيخ