كأس العالم تحت 20 عاما

الولايات المتحدة الأمريكية - شباب

- -
22:30

إيطاليا - شباب

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

الصومال

0 3
19:00

الجزائر

تصفيات كأس العالم-أفريقيا

ليبيريا

3 1
19:00

ناميبيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

التشيك

0 0
21:45

كرواتيا

جميع المباريات

رسالة خاصة من محمد النني للاعبي منتخب مصر بعد التأهل للمونديال

كتب - يوسف محمد:

08:30 م 09/10/2025
  عرض 10 صورة
  • عرض 10 صورة
    محمد النني (1)_4
  • عرض 10 صورة
    محمد النني (2)_5
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (1)_6
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (2)_7
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (3)_8
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (4)_9
  • عرض 10 صورة
    منتخب مصر (5)_10
  • عرض 10 صورة
    محمد النني (1)_3
  • عرض 10 صورة
    محمد النني (1)_2

وجه النجم المصري محمد النني لاعب وسط الجزيرة الإماراتي، رسالة خاصة إلى الشعب المصري ولاعبي المنتخب الوطني والجهاز الفني، بعد صعود الفراعنة للمونديال.

وضمن منتخب مصر، الصعود رسميا إلى بطولة كأس العالم 2026، بعد الفوز أمس على حساب منتخب جيبوتي، بنتيجة ثلاثة أهداف دون مقابل، في اللقاء الذي جمع بين المنتخبين، في التصفيات المؤهلة للمونديال.

وكتب النني عبر حسابه الرسمي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "الف مبروك للشعب المصري تكرار الإنجاز، الصعود لكأس العالم 2026، ألف مبروك رجال منتخب مصر والجهاز الفني".

وكان محمد النني شارك رفقة المنتخب المصري، في بطولة كأس العالم عام 2018، تحت قيادة الأرجنتيني هيكتور كوبر آنذاك.

موعد مباراة منتخب مصر المقبلة

ويلاقي المنتخب المصري نظيره منتخب غينيا بيساو، يوم الأحد المقبل الموافق 12 أكتوبر الجاري، في إطار منافسات الجولة العاشرة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

بعثة منتخب مصر محمد النني للاعبي منتخب مصر صعود الفراعنة للمونديال لاعب وسط الجزيرة الإماراتي بطولة كأس العالم 2026 النجم المصري محمد النني

