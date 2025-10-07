سُترة بلغت 100 ألف جنيه.. سعر إطلالة محمد صلاح قبل الانضمام لمنتخب مصر

زيارة خاصة من محمود الخطيب لحسن شحاتة في المستشفى (صور)

وصل محمد صلاح نجم ليفربول إلى القاهرة أمس الإثنين، استعدادا للانضمام لمعسكر منتخب مصر لمباراتي جيبوتي وغينيا بيساو.

وظهر صلاح بإطلالة مميزة فور وصوله إلى القاهرة، وسط استقبال حافل في مطار القاهرة الدولي قادما من إنجلترا.

وارتدى صلاح ملابس اقترب سعرها من 200 ألف جنيه مصري، حيث ارتدى تيشيرت لونه أبيض من ماركة "ميزون مارجيلا" بـ 21.573 جنيه مصري.

وسترة من ماركة "بربري" البريطانية سعرها 108.454 جنيه مصري، بينما ارتدى سروال رياضي من تصميم مُصمم الأزياء الأمريكي "ويلي شافاريا" 69.014 جنيه مصري، بجانب حذاء أديداس من نوع كامبوس تبلغ قيمته 6000 جنيه مصري.

قائمة منتخب مصر

حراسة المرمى: محمد الشناوي (الأهلي) - مصطفى شوبير (الأهلي) - محمد صبحي (الزمالك) - عبد العزيز البلعوطي.

خط الدفاع : رامي ربيعة - خالد صبحي - عمرو الجزار - حسام عبد المجيد (الزمالك) - محمد هاني (الأهلي) - أحمد عيد - محمد حمدي - أحمد نبيل "كوكا" (الأهلي) - ياسر إبراهيم (الأهلي).

خط الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية (الأهلي) - محمود صابر - مهند لاشين - أحمد سيد "زيزو" (الأهلي) - محمود حسن تريزيجيه (الأهلي) - إبراهيم عادل - محمد صلاح - مصطفى فتحي.

خط الهجوم: مصطفى محمد - أسامة فيصل.

موعد مباراة منتخب مصر

ويلاقي منتخب مصر نظيره الجيبوتي، ضمن مواجهات الجولة التاسعة من المجموعة الأولى لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2026.

ومن المقرر أن تقام المباراة يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر، على ملعب العربي الزاولي.