علقت ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مشاركته في التدريبات الجماعية للقلعة الحمراء، بعد تعافيه بشكل نهائي من إلتهاب الكبد الوبائي فيروس A.

ونشرت ياسمين صور لإمام عاشور بقميص الأهلي على أنغام "أنت الأستاذ" مع تعليق:"عاد لاعبي المفضل أخيراً إلى الملعب، الحمد لله على شفائك! ممتن لرؤيتك تعود إلى ما تحب، فخور بك دائماً".

وفي سياق متصل، سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره بتروجيت بهدف لمثله في المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.