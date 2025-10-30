مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

البنك الاهلي

1 1
20:00

الزمالك

دوري أبطال أفريقيا

بيراميدز

2 0
19:00

التأمين الإثيوبي

الدوري الإيطالي

بيزا كالتشيو

0 0
22:45

لاتسيو

جميع المباريات

"على أنغام أنت الأستاذ".. زوجة إمام عاشور تعلق على عودته لتدريبات الأهلي

كتب : نهي خورشيد

11:07 م 30/10/2025

ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور

علقت ياسمين حافظ زوجة إمام عاشور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على مشاركته في التدريبات الجماعية للقلعة الحمراء، بعد تعافيه بشكل نهائي من إلتهاب الكبد الوبائي فيروس A.

ونشرت ياسمين صور لإمام عاشور بقميص الأهلي على أنغام "أنت الأستاذ" مع تعليق:"عاد لاعبي المفضل أخيراً إلى الملعب، الحمد لله على شفائك! ممتن لرؤيتك تعود إلى ما تحب، فخور بك دائماً".

وفي سياق متصل، سقط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في فخ التعادل الإيجابي أمام نظيره بتروجيت بهدف لمثله في المباراة التى أقيمت بينهما مساء أمس الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الـ12 من عمر مسابقة الدوري المصري الممتاز.

عاشور

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

إمام عاشور يعود لتدريبات الأهلي

