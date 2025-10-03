"التاريخ".. أكرم توفيق يجتمع بأبو تريكة داخل مسجد في قطر (صورة)

نشر أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشمال قطري، صورة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام".

وظهر أكرم في الصورة بصحبة محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية والأفريقية، من داخل إحدى المساجد في دولة قطر، وكتب: "التاريخ".

ويعمل أبو تريكة محلل لشبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، كما يلعب أكرم في فريق الشمال القطري، حيث اجتمع الثنائي المصري في الدولة العربية.

وكان انضم أكرم إلى الفريق القطري في بداية موسم 2025/26 قادما من الأهلي، في صفقة انتقال حر.

