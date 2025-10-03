مباريات الأمس
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

الإسماعيلي

الدوري المصري

البنك الاهلي

- -
20:00

المصري

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

المقاولون العرب

كأس العالم تحت 20 عاما

نيجيريا - شباب

3 2
02:00

السعودية - شباب

الدوري الإنجليزي

بورنموث

- -
22:00

فولهام

"التاريخ".. أكرم توفيق يجتمع بأبو تريكة داخل مسجد في قطر (صورة)

كتب : محمد القرش

02:09 م 03/10/2025

محمد أبو تريكة

نشر أكرم توفيق لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الشمال قطري، صورة عبر حسابه الرسمي بمنصة "إنستجرام".

وظهر أكرم في الصورة بصحبة محمد أبو تريكة أسطورة الكرة المصرية والأفريقية، من داخل إحدى المساجد في دولة قطر، وكتب: "التاريخ".

ويعمل أبو تريكة محلل لشبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، كما يلعب أكرم في فريق الشمال القطري، حيث اجتمع الثنائي المصري في الدولة العربية.

وكان انضم أكرم إلى الفريق القطري في بداية موسم 2025/26 قادما من الأهلي، في صفقة انتقال حر.

أكرم توفيق ومحمد أبو تريكة

اقرأ أيضًا:

قائمة الخطيب تتقدم بأوراق ترشحها للفترة الرئاسية الجديدة

متفوقا على رونالدو.. رقم تاريخي لمحمد صلاح في الدوري الإنجليزي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

أبو تريكة بي إن سبورتس أكرم توفيق الأهلي قطر

