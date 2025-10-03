مباريات الأمس
خالد مرتجي يوجه رسالة إلى الخطيب وياسين منصور

كتب : محمد القرش

12:06 م 03/10/2025
    خالد مرتجي في عزاء نبيل الحلفاوي
    كهربا وخالد مرتجي
    وليد صلاح الدين والخطيب
    محمود الخطيب
    محمود الخطيب من مران الأهلي
    رجل الأعمال ياسين منصور
    ياسين منصور
    رجل الأعمال ياسين منصور
    ياسين منصور

أعلن خالد مرتجي تقدمه بأوراق ترشحه على منصب أمين صندوق النادي الأهلي في الدورية الجديدة 2025-2029.

وكتب مرتجي عبر حسابه الرسمي على منصة "فيسبوك": "بسم الله توكلت على الله.. تمسكًا بروح المسئولية، وتجاوبًا مع مبادئ وتقاليد الأهلي، تقدمت بأوراق ترشّحي لمنصب أمين الصندوق، ضمن قائمة الكابتن محمود الخطيب، متوسمًا في مواصلة مسيرة النجاحات التي ساهمت فيها خلال سنوات طويلة، قضيتها بين جدران نادينا الحبيب".

وأضاف: "أود التأكيد على أنني أخوض هذه الانتخابات على منصب أمين الصندوق بـ«نية صادقة» و«قلبٍ راضٍ»، فلم أسعَ يومًا إلى منصب، ولم أبحث عن دور أو «كرسي»؛ لأن هدفي الأول والأخير هو خدمة الكيان الكبير الذي نتشرف جميعًا بالانتماء له".

واختتم: "أتشرّف بأنني سأواصل العمل مع الأسطورة محمود الخطيب، وأخي الحبيب والأهلاوي الأصيل ياسين منصور، وباقي الزملاء في القائمة، وأتمنى التوفيق لمن انتهت رحلة تواجدهم في مجلس الأهلي، لكن لم تنته رحلة عطائهم وإخلاصهم للكيان، فهذا هو عهدنا دائمًا بالأهلي وأبنائه".

الخطيب محمود الخطيب خالد مرتجي انتخابات الأهلي الأهلي أخبار الأهلي

