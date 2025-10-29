مباريات الأمس
كتب : هند عواد

12:01 ص 29/10/2025
شارك نجوم كرة القدم المحلية والعالمية متابعيهم، عددا من المنشورات عبر حساباتهم الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

وخلال السطور التالية نعرض لكم 11 منشورا لنجوم كرة القدم شاركوها مع المتابعين:

دعمت ياسمين نوح قائدة الزمالك للكرة الطائرة السابقة، أحمد مرتضى منصور عضو الزمالك السابق، بعد ترشحه لانتخابات مجلس النواب.

وهنأ ماجد هاني لاعب بلدية المحلة الحالي والزمالك السابق، طارق حامد نجم الأبيض السابق، ونشر صورته معه عبر خاصية "القصص القصيرة" بحسابه الرسمي بموقع "إنستجرام"، وظهر الأول وهو طفل رفقة طارق حامد.

وشارك المغربي محمد الشيبي لاعب بيراميدز، متابعيه صورته من مران بيراميدز، فيما نشر محمد شحاتة لاعب وسط الزمالك صورته من تدريبات الأبيض الجماعية.

ونشر محمود شيكابالا قائد الزمالك السابق، صورة نجليه آدم ونوح، بقميصي ليفربول ومانشستر سيتي على التوالي.

كما شارك شيكابالا قائد الزمالك السابق، متابعيه مقطع الفيديو الترويجي، لحواره مع معتز الدمرداش.

ونشر البرازيلي خوان بيزيرا لاعب الزمالك صورته مع والده من أمام الأهرامات، وكتب: "الأهرامات تذكّرنا بأن كل ما يُبنى بهدفٍ وغاية، يبقى صامدًا عبر القرون".

واحتفل الكيني بارون أوشينج لاعب الزمالك، باستدعائه لمنتخب بلاده، لمعسكر نوفمبر، لخوض وديتي مدغشقر وجزر القمر.

ستوري نجوم كرة القدم إنستجرام نجوم كرة القدم شيكابالا في حوار مع معتز الدمرداش بيزيرا أمام الأهرامات ياسمين نوح قائدة الزمالك ماجد هاني لاعب بلدية المحلة محمد الشيبي لاعب بيراميدز بارون أوشينج لاعب الزمالك

