"قصص متفوتكش".. الشرطة في الكلاسيكو.. وطلب بيزيرا من مسؤول الزمالك

"قصص متفوتكش".. حقيقة استقالة جون إدوارد.. ومصطفى محمد يشارك في فوز نانت

"أداء ضعيف".. تعليق مثير للجدل من خالد الغندور بعد فوز الأهلي على إيجل نوار

شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث على الساحة الرياضية، حيث شهدت الأحداث التي أعقبت مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة تدخل الشرطة.

ويقدم لكم "مصراوي" خلال السطور التالية، أبرز القصص على الساحة الرياضية خلال الساعات الماضية.

تدخل الشرطة والسخرية من لامين.. ماذا حدث بعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة؟

شهدت مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة التي أقيمت اليوم الأحد، ضمن مواجهات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني، أحداث مثيرة بداية من المباراة حتى نهايتها..

بيزيرا يوجه طلبًا مفاجئًا لمسؤول الزمالك.. والأخير يرحب

كشف تامر عبد الحميد نائب المدير الفني لقطاع ناشئين نادي الزمالك، طلبا مفاجئًا من خوان بيزيرا نجم الفريق الأول لكرة القدم..

هل تلقى فيستون ماييلي عرضا من الأهلي؟.. وكيله يجيب

كشف التركي "فيرات توتيك" وكيل فيستون ماييلي لاعب فريق بيراميدز، حقيقة تلقيه عرضا من النادي الأهلي للانضمام إلى صفوفه خلال الفترة المقبلة..

بمشاركة الأهلي والزمالك.. تفاصيل الجوائز المالية لبطولة كأس السوبر المصري

كشف مصدر مسؤول في اتحاد الكرة، تفاصيل الجوائز المالية لبطولة كأس السوبر المصري المقام في دولة الإمارات..

"نراكم في برشلونة".. والد لامين يامال يعلق على مشادة لاعبي ريال مدريد مع نجله

رد والد لامين يامال نجم فريق برشلونة، على المشادة التي حدثت مع نجله من قبل لاعبي ريال مدريد بعد مباراة الكلاسيكو بالدوري الإسباني..

ترك الملعب.. فينيسيوس يعترض على استبداله في مباراة ريال مدريد وبرشلونة

شهدت مباراة الكلاسيكو المقامة الآن بين ريال مدريد وبرشلونة، لقطة مثيرة للجدل لفينيسيوس جونيور نجم الميرنجي..

"هذا ليس الشكل الطبيعي للركبة ".. إصابة مروعة في مباراة كولن وبوروسيا دورتموند في الدوري الألماني

تعرض المدافع تيمو هوبيرس، لاعب الفريق الكروي بنادي كولن الألماني، لإصابة مروعة أثناء مواجهة فريقه أمام بوروسيا دورتموند على ملعب سيجنال إيدونا بارك، ضمن منافسات الدوري الألماني "البوندسليجا"..

"بعد النتائج السلبية" .. حقيقة تواصل ملاك ناد ليفربول مع كلوب

تشهد الفترة الأخيرة حالة من التراجع الواضح في مستوى فريق ليفربول، بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الرابعة على التوالي بالدوري الإنجليزي..