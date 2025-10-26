مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المصري

سموحة

- -
17:00

الجونة

الدوري المصري

الاتحاد السكندري

- -
20:00

وادي دجلة

الدوري الإسباني

ريال بيتيس

- -
23:00

اتلتيكو مدريد

كأس خادم الحرمين الشريفين

الباطن

- -
21:00

أهلي جدة

جميع المباريات

إعلان

"نراكم في برشلونة".. والد لامين يامال يعلق على مشادة لاعبي ريال مدريد مع نجله

كتب : محمد القرش

10:49 م 26/10/2025

مشادة بين لامين يامال وفينيسيوس (1)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

رد والد لامين يامال نجم فريق برشلونة، على المشادة التي حدثت مع نجله من قبل لاعبي ريال مدريد بعد مباراة الكلاسيكو بالدوري الإسباني.

وكتب والد لامين يامال عبر خاصية "ستوري" بمنصة إنستجرام، صورة لنجله مبتسما، وكتب عليها: "الحمدلله، في عمر الثامنة عشرة فقط، نراكم في برشلونة" مع رموز تعبيرة (ضحك).

وكان عدد من لاعبي فريق ريال مدريد سخروا من لامين يامال بسبب التصريحات التي أدلى بها قبل المباراة بعدة أيام، حيث التقطت الكاميرات، كورتوا وداني كارفاخال وفينيسيوس جونيور، وهم يوجهون بعض الكلمات الساخرة للنجم الإسباني.

ونشبت مشادة قوية بين لاعبي برشلونة وريال مدريد بعد المباراة مباشرة، مما أدى إلى تدخل الشرطة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

ستوري والد لامين يامال

اقرأ أيضًا:

جدول ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على برشلونة

أرسنال يحافظ على صدارته بفوزه على كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

لامين يامال الكلاسيكو ريال مدريد برشلونة برشلونة وريال مدريد والد لامين يامال

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

طقس الاثنين.. الأرصاد: ارتفاع الحرارة وشبورة وأمطار خفيفة على هذه المناطق
- متحدث الخارجية الأمريكية يوضح لمصراوي موقف ترامب من المفاوضات مع إيران