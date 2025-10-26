رد والد لامين يامال نجم فريق برشلونة، على المشادة التي حدثت مع نجله من قبل لاعبي ريال مدريد بعد مباراة الكلاسيكو بالدوري الإسباني.

وكتب والد لامين يامال عبر خاصية "ستوري" بمنصة إنستجرام، صورة لنجله مبتسما، وكتب عليها: "الحمدلله، في عمر الثامنة عشرة فقط، نراكم في برشلونة" مع رموز تعبيرة (ضحك).

وكان عدد من لاعبي فريق ريال مدريد سخروا من لامين يامال بسبب التصريحات التي أدلى بها قبل المباراة بعدة أيام، حيث التقطت الكاميرات، كورتوا وداني كارفاخال وفينيسيوس جونيور، وهم يوجهون بعض الكلمات الساخرة للنجم الإسباني.

ونشبت مشادة قوية بين لاعبي برشلونة وريال مدريد بعد المباراة مباشرة، مما أدى إلى تدخل الشرطة.. لمزيد من التفاصيل اضغط هنا

