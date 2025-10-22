بول بوجبا يدخل مجال جديد لمساعدة زوجته.. ما القصة؟

أول تعليق من والد خوان بيزيرا على تعلق جماهير الزمالك بابنه

فاجأ النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي موناكو، جماهيره بدخوله مجال مهنى جديد، لمساعدة زوجته المؤثرة زولاي، بعد إيقافه عن الملاعب 18 شهراً بسبب قضية المنشطات.

وأطلق الزوجان علامة أزياء جديدة تحت مسمى "POGBA MDXCIII"، إذ شاركت زولاي عارضة الأزياء والمصممة الداخلية البوليفية صوراً لعدد من القطع عبر حساباتها في وسائل التواصل الاجتماعي، وكتبت:"الانتظار انتهى… الإصدار الأول أصبح هنا!".

وتضم العلامة مجموعة من القبعات وسترات وبدلات رياضية فاخرة، إلا أن الأسعار أثارت الجدل بين المتابعين إذ تجاوز سعر القمصان 100 جنيه إسترليني، والقبعات 70 جنيه والجوارب 26 جنيه، في حين يبلغ سعر البدلة الرياضية الكاملة نحو 300 جنيه إسترليني.

وكان الثنائي احتفلا بزفافهما عام 2019 ولديهما ثلاثة أطفال، كما سبق أن أطلقا معاً مجموعة مجوهرات فاخرة تحت اسم "Unbreakabl" بالتعاون مع دار Elke Berr السويسرية.