علق خالد الغندور نجم نادي الزمالك السابق ومقدم البرامج الحالي، على غياب لاعبي الزمالك عن التشكيل الأساسي لمنتخب مصر أمام غينيا بيساو، في تصفيات كأس العالم 2026.

ويلاقي منتخب مصر الأول اليوم الأحد، نظيره منتخب غينيا بيساو، في إطار الجولة العاشرة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وكتب الغندور عبر حسابه الرسمي، على "فيس بوك": "ولا لاعب أساسي من الزمالك، في مباراة مصر وغينيا بيساو، كمان ولا لاعب أساسي من الزمالك، في مباراة المنتخب الثاني أمام البحرين".

وأضاف: "ده مش اعتراض، لكن هي إحصائية غريبة نادرا ما تحدث أو لم تحدث من قبل، خصوصا أن الزمالك أحد قطبي الكرة المصرية".

ويذكر أن منتخب مصر الأول بقيادة حسام حسن، يخوض مباراة غينيا بيساو اليوم، باعتبارها مباراة احتفالية خاصة بعد ضمان التأهل إلى كأس العالم 2026.

وفي سياق متصل، يخوض منتخب مصر الثاني مباراة حاليا بالمغرب، أمام نظيره منتخب البحرين، في مباراة تشهد غياب أي من لاعبي الزمالك عن التشكيل الأساسي للمباراة.

وجاء تعليق الغندور هذا، على الرغم من تواجد حارس مرمى الزمالك محمد صبحي، في حراسة مرمى المنتخب الوطني خلال مباراة غينيا بيساو أسياسيا اليوم.

