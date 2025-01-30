ديما كان لوحده.. مهند لاشين يكشف تفاصيل من حياة أحمد رفعت

كتب - نهى خورشيد:

تحدث مهند لاشين لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز، عن فترة مزاملته للنجم الراحل أحمد رفعت لاعب مودرن سبورت ومنتخب مصر الأسبق.

وتوفي رفعت في شهر يوليو الماضي عن عمر 31 عاماً، بعد تدهور حالته الصحية إثر أزمته القلبية في مباراة مودرن سبورت والاتحاد السكندري في الموسم الماضي من الدوري.

وقال لاشين في تصريحات عبر بودكاست:" الله يرحمه رفعت الفترة اللي كنت معاه فيها فترة قليلة، بس بتتعامل مع واحد من أنظف الناس اللي ممكن تتعامل معاها فى حياتك، في الملعب يتشد والقصة دي كلها تطلع مفيش".

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وأضاف نجم بيراميدز":مفيش بينسي كل حاجة، وفى اوضة اللبس قاعد لوحده وتلاقيه قاعد هادي كده لوحده، مالوش دعوة باللاعبين، ما تلاقوش دايماً كتير الهزار".

وتابع حديثه قائلا:"هو مش طول الوقت بيتكلم، قافل على نفسه و هادي وساكت بيشتغل والتمرين معندوش حتة بقي المرازية والهزار الكتير".

وأتم:"رفعت كنت تشوفه في الملعب بيزعق بيحب الكرة جداً، ومش بيحب يخسر وكمان هو شخصيته الطيبة دي مش بيقدر ياخدها معاه الملعب لأنه بيحب يكسب".