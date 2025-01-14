مفاجآت في انفصال بيب جوارديولا عن زوجته

"بيتي الأول".. كريستيانو رونالدو وجورجينا في البحر

يورجن كلوب.. أبرز المعلومات عن زوجته ومنزله الفخم وتصريحاته عن صلاح

يبدو أن محمود عبد المنعم "كهربا" قد وصل إلى محطته الأخيرة مع الأهلي وأصبح رحيله عن صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية هو الأمر الواقع داخل جدران القلعة الحمراء.

وارتبط اسم اللاعب صاحب الـ 30 عاماً بالانتقال إلى الدوري الليبي عبر بوابة نادي الاتحاد ولكم لم تتم الصفقة في النهاية وأصبح عرض نادي الزوراء العراقي هو الأكثر جدية لضم اللاعب.

عرض نادي الزوراء لضم كهربا

أحمد سعيد مدير المكتب الإعلامي بنادي الزوراء العراقي، قال إنهم يرغبون في التعاقد مع جناح الأهلي محمود عبد المنعم "كهربا"؛ حيث أن إدارة ناديه لديها رغبة كبيرة في التعاقد مع اللاعب.

وأضاف مدير المكتب الإعلامي بنادي الزوراء في تصريحات لمصراوي في وقت سابق:"جددنا المفاوضات من أجل التعاقد مع كهربا لاعب الأهلي على سبيل الإعارة وستتضح الأمور خلال الـ 48 ساعة القادمة حسب سير المفاوضات مع وكيل اللاعب بشأت المقابل المادي".

ترتيب نادي الزوراء بالدوري العراقي

ويحتل فريق الزوراء المركز الرابع بجدول ترتيب النسخة الجارية من الدوري العراقي برصيد 25 نقطة بفارق الأهداف عن نظيره زاخو صاحب المركز الثالث.

كم عدد بطولات نادي الزوراء؟

ويمتلك نادي الزوراء تاريخيًا كبيرًا بالكرة العراقية؛ إذ حصد لقب الدوري 14 مرة بجانب 16 لقبًا من الكأس و 5 من بطولة كأس السوبر العراقي.

من أسس نادي الزوراء؟

تأسس ناد الزوراء في عام 1969 على يد الراحل عدنان أيوب صبري ألعزي وكان اسمه نادي المواصلات وكان تابعًا لوزارة المواصلات قبل أن يتم تغيير اسمه.

من هو مدرب الزوراء حالياً؟

ويتولى المدرب عصام حمد القيادة الفنية لفريق الزوراء.

وسيكون في انتظار كهربا أكثر من دور كامل للمشاركة مع الزوراء في رحلته منافسته على مراكز الصدارة.