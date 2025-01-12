سر لافتة لاعب نادي سموحة تثير إعجاب أبناء كفر الشيخ..مالقصة؟ (صور)

كفر الشيخ - إسلام عمار:

على أحد شرفات المنازل في مدينة دسوق بكفر الشيخ تعلق لافتة تحتوي على صورة لاعب نادي سموحة المعار من صفوف نادي بيراميدز ومنتخب مصر محمود صابر، تحتوي على عدد من كلمات الشكر والثناء للأهالي.

"كابتن محمود صابر نجم منتخب مصر وابن قرية الصافية يشكر مدينة دسوق والقرى المجاورة لدعمهم الكبير له"، تلك الكلمات كانت عبارة عن المحتوى المدون في اللافتة التي التقطتها عدسة "مصراوي".

اللافتة علقها عم نجم نادي سموحة محمود صابر الحاج فيصل عبدالمحسن على شرفة منزله وكشف لمصراوي عن السبب وراء ذلك يعود للدعم الحقيقي الذي يتلقاه ابن شقيقه من أبناء مركز ومدينة دسوق وسؤالهم عنه دائمًا بجانب حديثهم المتكرر عنه بجانب متابعتهم له خلال مشاركته في المباريات.

وأكد عم اللاعب أن تألق ابن شقيقه مع المنتخب المصري الأولمبي في مباريات سابقة أو مع المنتخب المصري وناديه الحالي سموحة والمعار إليه من بيراميدز جعله محط أنظار أبناء مسقط رأسه سواء في قرية الصافية أو في مركز ومدينة دسوق.

وقال عم صابر تصريحاته لمصراوي وقال:"محمود انسان خلوق ومؤدب وبيحب الناس ولا يعرف الغرور بل انسان متواضع للغاية وهذا الأمر سبب محبة الناس له وعايزين نقول إن ابن الوز عوام في الأخلاق والتواضع مثل ابيه ومالا يعرفه الجميع أن والده كان زمانه دلوقتي واحد من نجوم النادي الأهلي لكن ظروف العمل حالت دون إتمام استمراره في قطاع ناشئين الأهلي".

وفي السياق قال ماجد الفاضلي، من أبناء مدينة دسوق واحد جيران عم محمود صابر إن لاعب المنتخب المصري عندما يحضر في إجازة لزيارة عمه الحاج فيصل يستقبله أهالي المنطقة بكل ترحاب ومحبة.

وقال:" محمود صابر لاعب مهذب وتعامله راقي مع الناس ومفيش مرة زعل منه حد لما بيجي في زيارة عمه وكلنا بندعي له لأنه لاعب خلوق ومؤدب ويستحق احترام وتقدير الناس كلها".

وكان محمود صابر انتقل إلى صفوف نادي سموحة قادمًا من صفوف نادي بيراميدز على سبيل الإعارة في شهر سبتمبر 2024 بناء على طلب أحمد سامي المدير الفني لنادي سموحة بالحصول على خدمات اللاعب.