وزير البترول: نعتمد على استيراد 28% من البنزين و45% من السولار

أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الوزارة تعمل على تأمين احتياجات الدولة من الوقود وتوفير المنتجات البترولية لمختلف القطاعات دون انقطاع، مشيرًا إلى أن تلبية الطلب المحلي تتطلب في الوقت نفسه زيادة معدلات الإنتاج المحلي والحد من الاعتماد على الاستيراد.

وأوضح أن الفترة الماضية شهدت ضخ استثمارات إضافية في قطاع البترول بهدف مواجهة تراجع الإنتاج وتعزيز عمليات البحث والاستكشاف، بما يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، مؤكدًا أن التوسع في الإنتاج المحلي يمثل أولوية رئيسية للحكومة خلال المرحلة الحالية.

وخلال المؤتمر الصحفي لرئيس مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، كشف وزير البترول أن الدولة ما تزال تعتمد جزئيًا على الاستيراد لتلبية الطلب، حيث يتم استيراد نحو 28% من احتياجات البنزين وقرابة 45% من السولار، لافتًا إلى أن الحكومة تبرم تعاقدات مع عدد من الدول والشركات العالمية لتأمين الإمدادات وضمان وصولها بشكل منتظم إلى السوق المحلية.

وأضاف أن هذه التعاقدات تختلف مدتها بحسب طبيعة الاتفاقات، إذ تمتد في بعض الحالات إلى ستة أشهر أو عام أو حتى عام ونصف، وهو ما يوفر قدرًا من الاستقرار في تدفقات الوقود إلى البلاد.

وأشار بدوي إلى أن تكلفة النفط الخام ارتفعت بنحو 30% خلال الفترة الأخيرة، فيما زادت أسعار البنزين عالميًا بنحو 25%، موضحًا أن الحكومة لم تكن تخطط لإجراء أي تحريك للأسعار المحلية قبل أكتوبر 2026، إلا أن التطورات التي شهدتها الأسواق خلال العام الجاري دفعت إلى إعادة النظر في التسعير.

كما أوضح أن سعر النفط العالمي قفز من نحو 61 دولارًا للبرميل إلى قرابة 120 دولارًا، أي بزيادة تقترب من 50%، وهو ما انعكس بشكل مباشر على تكلفة المنتجات البترولية.

وأشار بدوي إلى أن أسعار الغاز الطبيعي شهدت بدورها ارتفاعًا مفاجئًا، إذ صعدت من متوسط يتراوح بين 12 و13 دولارًا لكل مليون وحدة حرارية إلى نحو 20 دولارًا، نتيجة توقف أو تراجع إنتاج بعض الدول المصدرة. ورغم ذلك، أكد أن إمدادات الغاز الطبيعي وسائر المحروقات متوافرة بشكل مطمئن، خاصة مع امتلاك الحكومة أربع سفن تغييز داخل الأراضي المصرية بطاقة إجمالية تصل إلى نحو 2.7 مليار قدم مكعب يوميًا.

بعد زيادة أسعار البنزين والسولار.. توقعات برفع المركزي الفائدة 2 و3% بشكل استثنائي

خبراء يوضحون أسباب زيادة أسعار الوقود في مصر بعد الارتفاع الأخير