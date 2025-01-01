بعد ارتباطه بمطربة.. من هي حبيبة جود بيلينجهام؟

كتب- نهى خورشيد:

الصبر والحب دائماً ما يجتمعان معًا في قصص الحب والزواج الناجحة، وهو عنوان حكاية الدولي المصري مصطفى محمد لاعب نانت الفرنسي وزوجته حياة.

ويعد مصطفى محمد، من أشهر اللاعبين المصريين المحترفين في الخارج، ومن أبرزهم تألقاً في الملاعب العالمية والأوروبية.

واحتفل مصطفي محمد وحياة بزفافهما يوم 11 يونيو عام 2020 في حفل عائلي بسيط، لتبدأ معه رحلته الكروية المتألقة في أوروبا.

وقال مصطفي محمد في تصريحات عبر برنامج "صاحبة السعادة":"أنا كنت بلعب وروحت الزمالك في 2012، وقتها كان عندي 15 سنة بعد كده قعدت سنتين".

وأضاف نجم نانت:"لما جيت روحت الزمالك لعبت ماتشين وكده، وكنت لسه وقتها في الناشئين وحصلت وقتها مشكلة عشان كابتن مدحت عبد الهادي كان عايز يلعبني وينج ريت كان شايف ان جسمي كويس وممكن ألعب BACK RIGHT أنا رفضت وقلت له أني حابب ابقي مهاجم، وكنت بضايق واطلع اعيط لوحدي برا".

وتابع:"فرحت اتكلم مع كابتن ميدو وحسن بصري، أنا بلعب مهاجم وحابب ألعب مهاجم، فكابتن مدحت كان واقف وساعتها قالي هتبقي المهاجم الخامس، قولتله معنديش مشكلة بس ألعب في مكاني، وميدو قالي اسمع الكلام هو محتاجك في المركز ده وبعدين ربنا يكرمك وتلعب في مكانك قولتله تمام بس برضو ملعبتش في المركز ده".

وواصل حديثه:"كابتن مدحت لعبني 3 ماتشات بالظبط كان اتنين وديين وواحد دوري، فكنا بنلعب قدام فرقة مش فاكرها اوي لعبت مهاجم وجبت هدفين، وماتش بعده قدام إنبي جبت جول، وبعدها إنبي تاني في الدوري وسجلت ضربة جزاء، من بعد 3 ماتشات دول صعدت فريق أول ووقتها كنت صغير جداً".

وعن بداية تعارفهما قال: "ولما صعدت سافرت معاهم معسكر الجونة يوم 11-11-2014، بس وأنا رايح بقي مراتي ووالدها زملكاوي وحماتي أهلاوية، فهي بعتتلي طلب صداقة على الفيسبوك علشان أنا لاعب، قبلته وتعرفنا وهي كانت من محافظة الغردقة بس زملكاوية جداً".

وأكمل:"وبعد لما تعرفنا على بعض فضلنا نتكلم علي الواتساب اتخطبنا في 2018، حمايا عم سلامة راجل طيب جداً وراجل محترم وهو شخص سهل وبسيط ومؤدب جداً".

وأضاف:"لما تقدمت لها قالى أهم حاجة بنتي تكون مبسوطة، وحماتي نفس الكلام وهم عيلة مؤدبة كلها، أنا وقتها قولتلهم هنجيب حاجة بسيطة ونقرأ فاتحة ونعمل خطوبة، فوالدها قالي معنديش مشكلة هات اللي انت عايزه".

عن المشاكل التي تعرض الثنائي لها قبل الزواج:"بعد كده ساعة الجواز،أحنا كنا عايزين بس الفلوس والظروف وقتها مكنتش أحسن حاجة، حمايا ماتكلمش معايا في شقة ولا حتى سألني انت هتجيب إيه أو هتعمل إيه".

وتابع:"وقتها أنا اتكلمت مع زوجتي وسالتها ممكن منجبش شبكة دلوقتي، بعدها لما ربنا يكرمنا هنعمل كل حاجة، مكانش عندهم مشكلة غير أن الفرح يتم وخالص، وهما ولا كانوا يعرفو أني هحترف ولا أي حاجة خالص".

وأتم حديثه:"أحسن حاجة كانت عاجبني في حياة مراتي، أنها معايا من وأنا في الناشئين وصغير، مافيش حاجة شدتها غير أنا مصطفي هي بتحبني لنفسي وهو نفس الإحساس لغاية دلوقتي".



وزرقا مصطفى محمد وحياة بطفلين؛ عدي ونوح