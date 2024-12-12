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لديها جنسية أمريكية.. 20 صورة وأبرز 7 معلومات عن نوران جوهر

08:40 ص الخميس 12 ديسمبر 2024
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    بطلو الاسكواش المصرية نوران جوهر (1) (1)
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    نوران جوهر (2) (1)
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    نوران جوهر وزياد السيسي (1) (1)
  • عرض 24 صورة
    نوران جوهر (1) (1)
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    نوران جوهر وزوجها (7) (1)
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    نوران جوهر وزوجها (5) (1)
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    نوران جوهر وزوجها (6) (1)
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    نوران جوهر وزوجها (2) (1)
  • عرض 24 صورة
    بطلة الاسكواش المصرية نوران جوهر (6) (1)
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    نوران جوهر وزوجها (3) (1)
  • عرض 24 صورة
    نوران جوهر وزياد السيسي (2) (1)
  • عرض 24 صورة
    نوران جوهر وزوجها (9) (1)
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    نوران جوهر وزوجها (8) (1)
  • عرض 24 صورة
    نوران جوهر وزوجها (4) (1)
  • عرض 24 صورة
    نوران جوهر وزوجها (1) (1)
  • عرض 24 صورة
    نوران جوهر وزوجها (8)
  • عرض 24 صورة
    نوران جوهر وزوجها (1)
  • عرض 24 صورة
    نوران جوهر وزوجها (9)
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تمتلك مصر العديد من الأبطال والمواهب الكبيرة في لعبة الاسكواش، حيث أن مصر تعد من الدول الرائدة في هذه اللاعبي ولديها الكثير من الأبطال في اللعبة، على المستويين النساء والرجال.

ومن أبرز هذه المواهب المصرية، التي لمع اسمها بشكل كبير، خلال السنوات الماضية هى البطلة نوران جوهر، الذي تمكنت في فرض اسمها على الساحة بشكل كبير، في الفترة الماضية.

وكانت نوران جوهر، تمكن في يونيو الماضي 2024 من الفوز، ببطولة العظماء الثمانية في الاسكواش، للمرة الثالثة في تاريخها لتصبح أول لاعبة تتمكن من تحقيق هذا الرقم.

من هي نوران جوهر؟

تبلغ نوران جوهر من العمر 27 عاماً، فهى من مواليد 30 سبتمبر 1997.

وتمتلك نوران جوهر الجنسية الأمريكية أيضاً.

وتخرجت البطلة المصرية نوران جوهر في كلية الهندسة بالقاهرة.

واحتفلت نوران جوهر بزفافها في نوفمبر من عام 2021، على بطل السلاح المصري زياد السيسى.

وحصدت نوران جوهر العديد من الألقاب خلال السنوات الماضية، على المستوى العالمي والأفريقي، أبرزها الفوز ببطولة العالم تحت 19 عاماً، في مناسبتين متتاليتين.

وتعد جوهر أول لاعب مصرية تتوج ببطولة "هونج كونج" للاسكواش، حيث تمكن من حصد اللقب في عام 2016.

كما اختارها الاتحاد الدولي للاسكواش، أفضل لاعبة صاعدة في عام 2019.

نوران جوهر بطلة الأسكواش المصرية نوران جوهر وزوجها نوران جوهر البطلة المصرية نوران جوهر وزوجها وأبنائها
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