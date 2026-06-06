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هل يتولى يوريشتش تدريب الأهلي؟.. الكرواتي يحسم الجدل

كتب : هند عواد

12:07 م 06/06/2026
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    كرونسلاف يورتشيتش
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    كرونسلاف يورتشيتش
  • عرض 6 صورة
    كرونسلاف يورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز (5)
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    كرونسلاف يورتشيتش
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    كرونسلاف يورتشيتش

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كشف الكرواتي كرونوسلاف يورشيتش، مدرب بيراميدز، حقيقة مفاوضات الأهلي معه، لتدريب الفريق خلفا للدنماركي ييس توروب.

وأعلن الأهلي فسخ التعاقد مع ييس توروب، بعد الاتفاق بين الثنائي، فيما اتفق يوريشتش مع بيراميدز على عدم تجديد تعاقده.

هل يدرب يوريشتش الأهلي؟

قال يوريشتش في رسالة عبر الإعلامي هاني حتحوت: "بالنسبة لمستقبلي، فلا أعرف بعد. أريد الاستمرار في العمل والتنافس على البطولات، لكنني لم أتخذ أي قرار. أجلت كل العروض وكل المحادثات حتى أحسم موقفي النهائي".

وأضاف: "ربما أبدأ تجربة جديدة قريبًا، وربما أحصل على بعض الراحة أولًا.. لكن الأكيد أن محطتي ستكون مع نادٍ يبحث عن البطولات".

واختتم: "لم أتحدث أبدًا مع الأهلي ولم يتواصل معي من قريب أو بعيد، وكل ما تردد في هذا الشأن غير صحيح".

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أول تعليق لييس توروب بعد فسخ تعاقده مع الأهلي

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يورتشيتش الأهلي بيراميدز

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