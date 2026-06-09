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نشرت آمال الحناوي، زوجه محمد النني لاعب فريق الجزيرة الإماراتي، رسالة مؤثرة في ستوري عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتبت آمال الحناوي: "والله أنا كويسه الحمد لله اي الجديد يعني ديمًا ماما بتقولي الموت عند الصدمة الأولى فيها اي يعني من حكمة ربنا إن ابني حصل له تحسس من مضاد حيوي".

وأضافت الحناوي، "الحمد لله ربنا لطيف في لحظة الدنيا وقفت بيا حرفيًا هروح فين وهعمل اي وبجد مفيش اي حاجه تستاهل تحت رجل عيل من ولادي".

وأكدت الحناوي ، أن ربنا بيفوقني على طول وانا كمان ولا قادرة اثبت لحد حاجة ولا عيزه اجبر حد على حاجه.