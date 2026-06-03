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رسميًا.. إعلان طاقم حكام مباراة مصر والبرازيل الودية استعدادا لكأس العالم

كتب : محمد عبد السلام

06:04 م 03/06/2026

محمد صلاح مع منتخب مصر

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أُعلنت رسميًا أسماء طاقم التحكيم المكسيكي الذي سيتولى إدارة المباراة الودية المرتقبة بين منتخب مصر ونظيره البرازيلي، والمقرر إقامتها يوم 7 يونيو الجاري في ولاية أوهايو الأمريكية.

موعد مباراة منتخب مصر والبرازيل

ومن المنتظر أن يواجه المنتخب المصري نظيره البرازيلي في تمام الساعة الواحدة صباحًا بتوقيت القاهرة يوم الأحد 7 يونيو، وتعد هذه المواجهة هي الودية الأخيرة قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026.

ويواصل منتخب مصر استعداداته من خلال معسكر مغلق بقيادة المدير الفني حسام حسن، الذي يركز مع جهازه المعاون على تجهيز اللاعبين فنيًا وبدنيًا.

وجاء طاقم حكام مباراة مصر والبرازيل كالتالي:

حكم الساحة: إسكوبيدو أدوناي.

الحكم المساعد الأول: مارتينيز إبراهيم.

الحكم المساعد الثاني: جوميز ماكسيميليانو.

الحكم الرابع: بدوي مالك.

حكم تقنية الفيديو (VAR): ريفيرو خوسيه كارلوس.

مساعد حكم الفيديو (AVAR): لوكاس شبالا.

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منتخب مصر البرازيل كأس العالم حكام منتخب مصر

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