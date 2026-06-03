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والد ماك أليستر يحسم الجدل بشأن رحيل نجله إلى ريال مدريد

كتب : محمد عبد السلام

06:19 م 03/06/2026

أليكسيس ماك أليستر_1

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كشف والد أليكسيس ماك أليستر لاعب الوسط الأرجنتيني ونجم فريق ليفربول الإنجليزي، حقيقة الأنباء التي ربطت نجله بالانتقال إلى ريال مدريد الإسباني خلال الفترة المقبلة.

ويرتبط ماك أليستر، البالغ من العمر 27 عامًا، بعقد مع ليفربول يمتد حتى صيف عام 2028، وسط تقارير إعلامية تحدثت عن اهتمام ريال مدريد بالحصول على خدماته.

تصريحات والد ماك أليستر

ونقلت صحيفة "أس" الإسبانية تصريحات والد اللاعب، التي أكد خلالها عدم صحة ما يتم تداوله بشأن انتقال نجله إلى النادي الملكي، مشيرًا إلى أن ريال مدريد لم يتواصل معهم بأي شكل حتى الآن.

وأضاف أن وضع أليكسيس داخل ليفربول لم يشهد أي تطورات جديدة، مؤكدًا استمرار اللاعب مع فريقه الإنجليزي في الوقت الحالي.

وخاض الدولي الأرجنتيني 55 مباراة بقميص ليفربول في مختلف المسابقات خلال الموسم الماضي، سجل خلالها 5 أهداف وقدم 7 تمريرات حاسمة.

وكان ماك أليستر قد انضم إلى صفوف ليفربول في صيف 2023 قادمًا من برايتون، في صفقة بلغت قيمتها 42 مليون يورو.

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ماك أليستر ليفربول ريال مدريد

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