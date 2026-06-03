أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء، استنفارا شاملا، معلنة استقبال 63 إصابة وإجراء سبع عمليات جراحية كبرى عاجلة، بعد الهجوم الإيراني.

وبحسب الصحة الكويتية، لقي شخص واحد على مصرعه في الكويت، فيما أصيب 63 شخصا، بعد أن ضربت طائرات مسيّرة مباني تضمنت المطار الدولي في الكويت.

ومن جانبها، أعلنت وزارة الخارجية الكويتية تضرر مبانٍ دبلوماسية جراء الهجوم الإيراني.

وكانت إيران أطلقت صاروخين على الكويت وثلاثة صواريخ على البحرين، تم التصدي لها جميعا، وفقاً للقيادة الأمريكية المركزية "سنتكوم".

من جانبها، وصفت وزارة الدفاع الكويتية الهجوم بأنه "عدوان إيراني مجرم".

وقالت سلطات الطيران المدني في الكويت إنها استأنفت الرحلات في مطار الكويت الدولي بعد تقييم الأضرار التي نجمت عن الهجوم الإيراني واتخاذ تدابير الأمان اللازمة.