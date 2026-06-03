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القاهرة تسجل 36 درجة.. والأرصاد تعلن تغيرات في حالة الطقس لهذا السبب

كتب : أحمد العش

05:58 م 03/06/2026

الطقس

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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود غطاء سحابي من السحب العالية والمتوسطة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومناطق من شمال الصعيد.

تأثير السحب على حالة الطقس

أوضحت "الهيئة" في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذه السحب تعمل على تقليل الأجواء شديدة الحرارة، مشيرة إلى أن الحالة الجوية يصاحبها فرص لسقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وعشوائية.
وأضافت أن درجة الحرارة الحالية على القاهرة الكبرى سجلت 36 درجة مئوية، مشيرةً إلى نشاط الرياح على مناطق من شمال الصعيد والصحراء الغربية ومناطق من محافظة البحر الأحمر، لافتة إلى أنها ربما تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق.
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