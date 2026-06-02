محمد صلاح على موعد مع التاريخ في كأس العالم 2026

ينتظر محمد صلاح، نجم منتخب مصر، إنجازا تاريخيا في كأس العالم 2026، سواء على المستوى الشخصي أو المنتخب.

ويشارك منتخب مصر في كأس العالم 2026، البطولة التي تنطلق بعد 9 أيام، ضمن المجموعة السابعة التي تضم، بلجيكا، نيوزيلندا وإيران.

آمال محمد صلاح ومصر في كأس العالم 2026

يشارك منتخب مصر في كأس العالم بهدف واحد، تحقيق أول فوز في كأس العالم، إذ يدخل المنتخب البطولة محققا تعادلين وخمس هزائم من أصل سبع مباريات.

وينضم إلى محمد صلاح صاحب الـ34 عاما، في هجوم منتخب مصر، نجم مانشستر سيتي عمر مرموش، ولاعب شباب برشلونة حمزة عبد الكريم.

ويُعد صلاح ثاني أفضل هداف في تاريخ المنتخب المصري برصيد 67 هدفًا، خلف المدرب الحالي حسام حسن، الذي سجل 69 هدفا.

ويمكن أن يصبح محمد صلاح الهداف التاريخي لمنتخب مصر، متخطيا حسام حسن، في حالة تسجيله 3 أهداف "هاتريك" خلال النسخة المقبلة من المونديال؟

تاريخ محمد صلاح في كأس العالم

كانت أهداف صلاح السبب الرئيسي في تأهل مصر إلى كأس العالم روسيا 2018، وذلك بعد غيابٍ دام 28 عامًا، إذ سجل ثلاثة أهداف خلال التصفيات قبل أن يضيف هدفين حاسمين، أحدهما من ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة، ليقصي منتخب الكونغو ويُعيد الفراعنة إلى الساحة العالمية.

ولكن أجبرته إصابة تعرض لها في نهائي دوري أبطال أوروبا على السفر إلى روسيا وهو ليس في كامل لياقته، إلا أنه رغم ذلك ترك بصمته.

فسجل صلاح أول هدف لمصر منذ تعادلها 1-1 مع هولندا في المجموعة السادسة بكأس العالم 1990 في إيطاليا، من ركلة جزاء في المباراة التي خسرتها مصر 3-1 أمام أصحاب الأرض.

وفي المباراة التالية، رفع صلاح الكرة فوق حارس مرمى السعودية، ياسر المسيلم، مانحًا مصر التقدم في الدقيقة 22، ليصبح أول مصري منذ عبد الرحمن فوزي في إيطاليا 1934 يسجل من اللعب المفتوح ويحرز أكثر من هدف في نهائيات كأس العالم.

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مواعيد مباريات منتخب مصر في كأس العالم 2026



