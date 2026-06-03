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تحدث الدولي المصري محمد صلاح، عن طموحه في بطولة كأس العالم 2026 المرتقبة، والتي ستنطلق الحادي عشر من شهر يونيو الجاري في ثلاث دول أمريكا، كندا، المكسيك.

وقال صلاح في مقطع دعائي لشركة أديداس: "هدفى فى كأس العالم هو الصعود لمرحلة أبعد مما وصلنا إليها فى المشاركات السابقة".

وتابع: "نصيحتى لأى لاعب لسه بيبدأ آمن بنفسك وخليك متأكد إنك تقدر تحقق حلمك وأكيد فى يوم من الأيام هتحققه".

وواصل صلاح: "أول مرة حلمت إنى أصعد كأس العالم، فى الفترة التى لم يكن فيها المنتخب يتأهل لكأس العالم وقت الجيل الذهبى، كان فى دايما عقده عندنا إننا مش عارفين نصعد كأس العالم، فدى كانت حاجه فى دماغى إننا نصعد كأس العالم، بس معرفش إن ده هيحصل ومصر تصعد مرتين".

جدير بالذكر أن منتخب مصر يتواجد فى المجموعة السابعة بكأس العالم، رفقة منتخبات بلجيكا ونيوزيلندا وإيران.