إعلان

وكيل الأزهر يكشف لمصراوي طبيعة أسئلة امتحانات الثانوية الأزهريّة

كتب : محمود مصطفى أبو طالب

06:57 م 03/06/2026

الشيخ أيمن عبدالغني

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشف الشيخ أيمن عبدالغني وكيل الأزهر، طبيعة أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية، التي تنطلق السبت المقبل، جميع المناطق على مستوى الجمهورية.

وقال عبدالغني في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، إن أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية ستكون في مستوى جميع الطلاب " الضعيف - المتوسط - الممتاز"، وتمت مراعاة ذلك مع واضعي الامتحانات.

الإمام الأكبر يتابع الاستعدادات للامتحانات

وأوضح وكيل الأزهر أن افضيلة الإمام الأكبر، يتابع بشكل مستمر جميع مراحل الإعداد للامتحانات، ووجّه بضرورة توفير كل الإمكانات اللازمة لضمان نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إعداد ومراجعة وطباعة وتأمين أسئلة الامتحانات بالمطبعة السرية، والتي قامت بطباعة ما يقرب من ثلاثة ملايين كراسة امتحانية، إلى جانب تجهيز مقار اللجان وتدريب رؤساء اللجان على تنفيذ التعليمات المنظمة للعمل بدقة وكفاءة.

وكشف وكيل الأزهر أن إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة بالقسمين الأدبي والعلمي، موزعين على 581 لجنة امتحانية بمختلف محافظات الجمهورية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

امتحانات الثانوية الأزهريّة الثانوية العامة الأزهر

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

تركي آل الشيخ يعلن قائمة أعلى 10 افتتاحيات للأفلام في الأسبوع الأول بالسينما..
زووم

تركي آل الشيخ يعلن قائمة أعلى 10 افتتاحيات للأفلام في الأسبوع الأول بالسينما..
"خبر عاجل" و"جوزها"..أحمد سعد يشعل الصيف بأغاني الألبوم الفرفوش - فيديو
موسيقى

"خبر عاجل" و"جوزها"..أحمد سعد يشعل الصيف بأغاني الألبوم الفرفوش - فيديو
ترامب يؤكد توبيخ نتنياهو والأخير يرد: تحدث في أفضل العائلات
شئون عربية و دولية

ترامب يؤكد توبيخ نتنياهو والأخير يرد: تحدث في أفضل العائلات
رسميًا.. إعلان طاقم حكام مباراة مصر والبرازيل الودية استعدادا لكأس العالم
رياضة عربية وعالمية

رسميًا.. إعلان طاقم حكام مباراة مصر والبرازيل الودية استعدادا لكأس العالم
مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي آخر مستجدات أزمة فسخ التعاقد مع توروب
رياضة محلية

مصدر بالأهلي يكشف لمصراوي آخر مستجدات أزمة فسخ التعاقد مع توروب

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان