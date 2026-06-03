كشف الشيخ أيمن عبدالغني وكيل الأزهر، طبيعة أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية، التي تنطلق السبت المقبل، جميع المناطق على مستوى الجمهورية.

وقال عبدالغني في تصريحات لمصراوي، الأربعاء، إن أسئلة امتحانات الشهادة الثانوية ستكون في مستوى جميع الطلاب " الضعيف - المتوسط - الممتاز"، وتمت مراعاة ذلك مع واضعي الامتحانات.

الإمام الأكبر يتابع الاستعدادات للامتحانات

وأوضح وكيل الأزهر أن افضيلة الإمام الأكبر، يتابع بشكل مستمر جميع مراحل الإعداد للامتحانات، ووجّه بضرورة توفير كل الإمكانات اللازمة لضمان نزاهة العملية الامتحانية وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من إعداد ومراجعة وطباعة وتأمين أسئلة الامتحانات بالمطبعة السرية، والتي قامت بطباعة ما يقرب من ثلاثة ملايين كراسة امتحانية، إلى جانب تجهيز مقار اللجان وتدريب رؤساء اللجان على تنفيذ التعليمات المنظمة للعمل بدقة وكفاءة.

وكشف وكيل الأزهر أن إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام بلغ 163 ألفًا و677 طالبًا وطالبة بالقسمين الأدبي والعلمي، موزعين على 581 لجنة امتحانية بمختلف محافظات الجمهورية.