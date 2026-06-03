على خطى مونديال 98.. هل يرتدي لاعبو اسكتلندا "التنانير" في كأس العالم؟

في كأس العالم 1998، وصل قائد منتخب اسكتلندا كولين هندري ورفاقه، إلى ملعب فرنسا لمواجهة البرازيل في افتتاح المونديال، وهم يرتدون الزي التقليدي لبلادهم "الكيلت التنورة الاسكتلندية التقليدية".

وبعد 28 عاما، يستعد منتخب اسكتلندا لمواجهة هايتي في مباراتهم الافتتاحية بكأس العالم 2026، إلا أن هذه المرة لن يكرر لاعبو منتخب اسكتلندا المشهد اللافت الذي قدمه جيل عام 1998.

هل يرتدي منتخب اسكتلندا التنورة في كأس العالم؟

ذكرت صحيفة "ذا أثلتيك"، أن اللاعبين جرى استطلاع آرائهم بشأن السير على خطى القائد السابق كولين هندري.

ويعد "الكيلت" رمزًا معترفًا به عالميًا للهوية الاسكتلندية، كما قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) تخفيف قيوده الصارمة المتعلقة بأحجام الحقائب، للسماح للجماهير الاسكتلندية المسافرة، المعروفة باسم "جيش التارتان"، بحمل الـ"سبوران"، وهي الحقيبة الصغيرة التقليدية التي ترتدى حول الخصر وتعد جزءًا من الزي الاسكتلندي التقليدي.

وستقام المباراة الافتتاحية لاسكتلندا ضد هايتي في بوسطن يوم 13 يونيو، لكن الفريق الحالي رفض عرضًا من شركة جلاسكو المتخصصة في صناعة التنانير الاسكتلندية (الكيلت) لتزويدهم بنسيج خفيف الوزن مصمم خصيصًا لهم.

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