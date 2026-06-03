أصيب 12 شخصًا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري بالسلام.

تسبب الحادث في ظهور كثافات مرورية، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بالحادث

وتلقت غرفة عمليات النجدة، بلاغًا من الأهالي بوقوع حادث مروري أعلى الطريق الدائري بالسلام، وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

بالفحص تبين انقلاب سيارة ميكروباص أعلى الطريق الدائري بالسلام، مما أسفر عن إصابة 12 شخصًا.

رفع آثار الحادث

بدورهم قام رجال المرور برفع آثار الحادث، وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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