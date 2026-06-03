كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن حدوث مشاجرة بين أحد الأشخاص وسيدة بمحافظة البحر الأحمر.

تفاصيل واقعة التعدي

وبالفحص، تبين أنه بتاريخ 31 مايو الماضي نشبت مشاجرة بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة بين طرف أول ربة منزل مصابة بكدمات ومقيمة بدائرة القسم، وطرف ثان مالك أحد العقارات بذات المنطقة، وذلك على خلفية خلافات بينهما حول استئجار شقة سكنية بالعقار المملوك للطرف الثاني، حيث تعدى الطرفان على بعضهما بالضرب ما أسفر عن الإصابات المشار إليها.

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفي المشاجرة، وبمواجهتهما أقرّا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه نتيجة الخلافات ذاتها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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