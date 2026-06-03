مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
الدوري المغربي

الرجاء البيضاوي

- -
23:00

نهضة بركان

مباريات ودية - منتخبات

بولندا

- -
21:45

نيجيريا

الدوري المغربي

اتحاد طنجة

- -
21:00

الوداد البيضاوي

جميع المباريات

إعلان

هل سيتم السماح بدخول أشخاص مرتبطين بالحرس الثوري لـ المونديال؟

كتب : وكالات

07:02 ص 03/06/2026 تعديل في 07:03 ص

وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة لن تسمح بدخول أي أشخاص على صلة بالحرس الثوري الإيراني ضمن الوفد المرافق للمنتخب الإيراني خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026.

وقال روبيو، إن واشنطن لا تمانع دخول المنتخب الإيراني لكرة القدم وأفراد الجهاز الفني والإداري المرتبطين بالمشاركة الرياضية إلى الولايات المتحدة، رغم التوترات الأخيرة بين البلدين.

وأضاف: "ما لن نسمح به هو أن يضموا إلى وفدهم مجموعة من الأشخاص الذين نعلم أنهم لا علاقة لهم بالرياضة ولديهم صلات بالحرس الثوري الإيراني أو أمور من هذا القبيل، لذا سنراقب ذلك عن كثب".

تأتي تصريحات روبيو قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إذ من المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مبارياته في الولايات المتحدة، بينما يقيم معسكره في المكسيك خلال البطولة.

وتسلط التصريحات الضوء على التحديات السياسية والأمنية المرتبطة باستضافة البطولة، في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، رغم تأكيد الإدارة الأمريكية التزامها باستقبال المنتخبات المشاركة وفق متطلبات البطولة الدولية، وفقا لسكاي نيوز.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

الحرس الثوري إيران وأمريكا ماركو روبيو كأس العالم منتخب إيران

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

كشفت تفاصيل القضية.. أول تعليق من محامية صبري نخنوخ بعد قرار حبسه 4 أيام-
حوادث وقضايا

كشفت تفاصيل القضية.. أول تعليق من محامية صبري نخنوخ بعد قرار حبسه 4 أيام-
قبل شراء التكييف.. 4 نصائح مهمة لتقليل استهلاك الكهرباء وخفض الفاتورة
أخبار مصر

قبل شراء التكييف.. 4 نصائح مهمة لتقليل استهلاك الكهرباء وخفض الفاتورة
بمبادرة الإمام الأكبر.. الأزهر يكشف تفاصيل إنهاء "ثأر جريمة أبنوب": عفو
أخبار مصر

بمبادرة الإمام الأكبر.. الأزهر يكشف تفاصيل إنهاء "ثأر جريمة أبنوب": عفو
محامي صلاح الدين مصدق يصدم الزمالك: "الاستئناف لا يوقف عقوبة القيد تلقائيًا"
رياضة عربية وعالمية

محامي صلاح الدين مصدق يصدم الزمالك: "الاستئناف لا يوقف عقوبة القيد تلقائيًا"
3 عائلات بأبنوب يعفون عن قاتل أبنائهم خلال مكالمة هاتفية مع شيخ الأزهر
مصراوى TV

3 عائلات بأبنوب يعفون عن قاتل أبنائهم خلال مكالمة هاتفية مع شيخ الأزهر

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل - حبس صبري نخنوخ 4 أيام على ذمة التحقيق
خاص.. التموين توقف صرف الخبز والسلع عن بعض المواطنين- اضغط للتفاصيل