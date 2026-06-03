أكد وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، أن الولايات المتحدة لن تسمح بدخول أي أشخاص على صلة بالحرس الثوري الإيراني ضمن الوفد المرافق للمنتخب الإيراني خلال مشاركته في نهائيات كأس العالم 2026.

وقال روبيو، إن واشنطن لا تمانع دخول المنتخب الإيراني لكرة القدم وأفراد الجهاز الفني والإداري المرتبطين بالمشاركة الرياضية إلى الولايات المتحدة، رغم التوترات الأخيرة بين البلدين.

وأضاف: "ما لن نسمح به هو أن يضموا إلى وفدهم مجموعة من الأشخاص الذين نعلم أنهم لا علاقة لهم بالرياضة ولديهم صلات بالحرس الثوري الإيراني أو أمور من هذا القبيل، لذا سنراقب ذلك عن كثب".

تأتي تصريحات روبيو قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026 التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، إذ من المقرر أن يخوض المنتخب الإيراني مبارياته في الولايات المتحدة، بينما يقيم معسكره في المكسيك خلال البطولة.

وتسلط التصريحات الضوء على التحديات السياسية والأمنية المرتبطة باستضافة البطولة، في ظل استمرار التوتر بين واشنطن وطهران، رغم تأكيد الإدارة الأمريكية التزامها باستقبال المنتخبات المشاركة وفق متطلبات البطولة الدولية، وفقا لسكاي نيوز.