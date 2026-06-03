أعربت بعثة المنتخب التونسي الأول لكرة القدم النسائية عن ارتياحها الكبير للأجواء التي صاحبت تواجدها في مصر، استعدادًا لخوض معسكرها التدريبي والمباراتين الوديتين أمام منتخب مصر، مثمنةً مستوى الاستقبال والتنظيم الذي وفره الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأكد أفراد البعثة التونسية أن مركز المنتخبات الوطنية يوفر إمكانات متميزة ساعدت الفريق على التركيز الكامل في برنامجه الإعدادي، مشيرين إلى أن جميع المتطلبات الفنية والإدارية جرى توفيرها بصورة احترافية، بما يضمن أفضل استعداد للاستحقاقات المقبلة.

ووجهت البعثة الشكر إلى الاتحاد المصري لكرة القدم، تقديرًا لما حظيت به من اهتمام ومتابعة منذ وصولها إلى القاهرة، مشيدةً بحسن الضيافة والتعاون المستمر طوال فترة الإقامة.

وفي إطار التعرف على المعالم السياحية والتاريخية المصرية، طلبت بعثة منتخب تونس تنظيم زيارة إلى أهرامات الجيزة، أحد أبرز المقاصد الأثرية في العالم، للاستمتاع بتجربة ثقافية خلال فترة المعسكر.

موعد مباراتي منتخب تونس ومصر الودية

ويأتي معسكر المنتخب التونسي في مصر ضمن استعدادات المنتخبين للمشاركة في بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات، حيث يلتقي المنتخبان في مباراتين وديتين يومي 5 و8 يونيو الجاري على ملاعب مركز المنتخبات الوطنية بالقاهرة.