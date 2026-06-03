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"خبر عاجل" و"جوزها"..أحمد سعد يشعل الصيف بأغاني الألبوم الفرفوش - فيديو

كتب : هاني صابر

06:32 م 03/06/2026

أحمد سعد

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طرح المطرب أحمد سعد، مساء اليوم الأربعاء، أغنيتي "جوزها" و "خبر عاجل" ثاني وثالث أغنيات "الألبوم الفرفوش" عبر قناته الرسمية على يوتيوب ومنصات الموسيقى المختلفة بعد ساعة من إطلاق الأغنية الافتتاحية للألبوم وهي "كوتي".

وقرر "سعد" إشعال موسم الصيف بألبوم جديد مكون من 5 أغنيات تتميز برشاقة الكلمات والصورة أيضا بعد تصوير الألبوم على طريقة الفيديو كليب اعتمد فيها ألوانا صيفية بامتياز بأفكار مبتكرة.

أغنية "جوزها" يقدمها أحمد سعد من كلمات مصطفى حدوتة وألحان وتوزيع وميكس كلوبيكس، وماستر هاني محروس.

وتقول بعض كلمات أغنية "جوزها": "حنيت وقلبي حس .. بأني بحبها، مش طالب إيدها بس.. طالبها كلها، حنيت وقلبي حس .. بأني بحبها
مش طالب ايدها بس..طالبها كلها، بقيت جوزها..بقيت جوزها، وهعمل أي حاجة تعوزها، بقيت جوزها.. بقيت جوزها، وبقا من حقي إن أنا أبوسها، بقيت جوزها.. بقيت جوزها .. أنا فلوسي هتبقا فلوسها".

فيما تعد أغنية "خبر عاجل" من كلمات حازم إكس، ومن ألحان كريم الصباغ وفلسطيني وتوزيع فلسطيني ريمكس، وميكس وماستر هاني محروس.

وتقول بعض كلمات أغنية "خبر عاجل": "لو زعلان خليك زعلان.. خد مناديل قضيها عياط، لو شايل شيل حبه كمان.. يمكن يطلعلك عضلات، ما تبطل تاكل في نفسك..علشان خسيت النص، لو عشان رايق بضايقك.. طب هضايقك حتى بص، خبر عاجل، اللي جرحته اللي حط لزقة.. أنا مش هصالحو لا".

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أحمد سعد خبر عاجل جوزها الألبوم الفرفوش

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