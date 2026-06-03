منافس مصر.. مباراة سرية لمنتخب إيران قبل كأس العالم

محامي صلاح الدين مصدق يصدم الزمالك: "الاستئناف لا يوقف عقوبة القيد تلقائيًا"

"نوصل لمرحلة أبعد".. محمد صلاح يتحدث عن طموحه في كأس العالم 2026

أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم، في بيان رسمي، خوض مباراة ودية أخيرة، غدا الخميس، قبل انطلاق معسكر المنتخب في المكسيك، استعدادا لكأس العالم 2026.

ويشارك منتخب إيران في كأس العالم 2026، ضمن المجموعة السابعة التي تضم مصر وبلجيكا ونيوزيلندا.

منتخب إيران يستعد للمونديال

أوضح منتخب إيران، في بيانه الرسمي، أنه سيواجه منتخب مالي، مساء غدا الخميس في تركيا، لكن خلف الأبواب المغلقة، ومن دون حضور إعلامي.

وأشار البيان إلى أن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وافق على نقل معسكر منتخب إيران من توسان بولاية أريزونا إلى مدينة تيخوانا المكسيكية،

ومن المقرر أن يغادر منتخب إيران إلى المكسيك، يوم السبت المقبل، استعدادا لمواجهة نيوزيلندا وبلجيكا في لوس أنجلوس، ومواجهة مصر في سياتل.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. موقف محرج لمحمد صلاح مع إحدى المشجعات

في طريقه للمحكمة الرياضية.. صالح جمعة يكشف أزمة جديد للزمالك



